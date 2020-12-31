Китайцы продолжают секретничать. Происхождение «ковида» в КНР за плотной завесой тайны

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31 декабря 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

На сегодня число заболевших новой формой коронавируса по всему миру уже зашкаливает за 80 миллионов. Совсем скоро 100 миллионов землян заразятся так называемой «уханьской пробиркой», а уже в январе вирус официально «отпразднует» свой день глобального распространения.

Вот уже целый год человечество ожесточённо сражается с загадочной болезнью, поражающей лёгкие, а иногда и нервную систему. Количество погибших уже почти достигает отметки в 1.8 миллиона. Тем не менее, происхождение «ковида» остаётся в строжайшей тайне. Учёные бьются между собой в войне теорий, и ни одна из гипотез пока что не получила доказательств. Большая часть людей на планете считают коронавирус искусственной (рукотворной) формой жизни.

Власти КНР, где впервые возник вирус, при этом спокойно продолжают секретничать и не разглашают никаких тайн для мира, хотя давно пора уже это сделать. По информации Associated Press, происхождение «уханьской пробирки» считается в Поднебесной государственной тайной. Работу над этим ведут военные учёные. Также китайские власти активно препятствуют любому сотрудничеству с этими учёными извне. Пока что ничего разглашать не собираются. Представители ВОЗ до сих пор не допущены до китайских исследований. Для официальной науки вирус по-прежнему остаётся тайной номер один. Одна группа мировых экспертов считает, что «ковид» передался людям от животных (летучих мышей или панголинов), другая же утверждает про лабораторное происхождение. Напомним, что недалеко от Уханьского рынка, где впервые вспыхнула эпидемия, находится та самая вирусная лаборатория КНР.