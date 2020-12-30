2021 – Год кардинальных перемен?

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 декабря 2020, 23:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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И вот, 2020 год подошёл к своему концу. Наступает новый, 2021-й, год Белого Металлического Быка. То, что мы видели в этом году – поистине страшное явление. Началось всё с сорванной войны США и Ирана, затем переросло в глобальную коронавирусную пандемию, потом уже перешло в восстания и протесты, а позднее вылилось в серьёзный мировой кризис, продолжающийся до сих пор. Но следующий 2021 год может кардинально переменить ход мировой истории.

По мнению экспертов, это будет начало прорывной и перспективной эпохи человечества. 21 декабря 2020-го Земля вошла в Эпоху Водолея. Закончившаяся эра Рыб принесла с собой много нового, как минимум, учение о Любви и Свете. Да, без сомнения, многие люди не приняли его, как должное, но эти учения всё равно укоренились в нашем обществе. О них говорится во множестве религий. Можно сказать, что прошедшая эпоха принесла человечеству идею Золотого Пути. Пока что мы им не слишком воспользовались, но в грядущей эре – обязательно должны.

В 2021 году всё ещё будет бунтовать великое зло, которое попыталось взять реванш в прошедшей эре. Так что предстоит готовиться к серьёзным испытаниям. Политологи и астрологи пророчат перемены во многих государствах, особенно в тех, где правящие режимы «гибридные» или авторитарные. Есть вероятность, что будет шатать и нашу страну, и к чему это в итоге приведёт – никому неизвестно. Например, военный эксперт Константин Сивков опасается, что Россия будет втянута в новые вооружённые конфликты.

«Первый риск – это обострение отношений между РФ и США, а также европейских государств», - говорит аналитик. Он полагает также, что все нынешние конфликты усилятся, особенно несладко придётся Сирии. Там Россия может вполне столкнуться с Турцией, и тогда о союзах с Эрдоганом можно будет просто забыть. Более того, велика вероятность появления новых штаммов коронавируса на территории нашей страны, а значит возрастёт и заболеваемость. Помимо этого, астрологи и некоторые политологи пророчат России глобальные перемены вплоть до смены власти. Об этом отчётлива говорила Василиса Володина, бывшая советница на передаче «Давай поженимся». Сивков же тоже заявлял о большом шансе переворота в стране и свержении правящего режима. С его прогнозами согласны многие астрологи, особенно те, которые работают в Украине.

Но есть и позитивные пророчества, согласно которым все эти ожесточённые сражения – лишь тёмный час перед рассветом. Многие представители эзотерических учений полагают, что социальные взрывы в странах несомненно будут, но закончится всё при этом вполне благополучно. Можно вспомнить женщину-астролога из «Белых облаков» (имя просила не называть), которая читала лекцию ещё в декабре 2019-го. Тогда он вполне убедительно рассказала всем о грядущей болезни и страшном 2020 годе. Случилось как раз то, что она и предсказывала. Она говорила, что придёт новая зараза, начнут болеть и умирать многие политики, страны охватят протесты и бунты. И что же из этого сбылось? Да практически всё. Только одно пока ещё остаётся в проекции. Та женщина таким же убедительным голосом говорила про хорошее окончание этого тёмного периода. Она заявила, что закончится всё вполне благополучно. Пока что 2020 год подходит к концу, но просвета и в помине нет. Но это не означает, что так оно и останется в 2021-м. 2021 – это год Металлического Белого Быка. А Белый Бык (или корова) бок о бок с Эрой Водолея – это всё-таки не что-нибудь тёмное и мрачное.

Скорее всего пророчество той женщины-астролога насчёт благополучного исхода относится как раз-таки к 2021 году, а не к этому. В противном случае, всё бы уже давно начинало меняться. Конечно, можно подумать и о другом варианте – простом сокрытии правды. Но всё-таки не нужно поддаваться пессимизму. Многие астрологические прогнозы, сделанные профессионалами (а не любителями пиара), действительно сбывались. Женщина, выступавшая в «Белых облаках» ровно год назад, не была похожа на шарлатанку. Она предпочитала разговаривать лишь с узким кругом людей. И самое удивительное то, что её прогнозы сбылись аж на 90 процентов. Если уж на 90 сбылись, то видимо дар у этой женщины всё-таки имеется. Поэтому стоит всё же поверить её пророчествам на тему успешного завершения всей этой передряги, а не обвинять её в «плохом провидении». Ещё стоит вспомнить индийские поверья насчёт быков и коров. Коровы у них считаются символами плодородия. Да и где они не считались таковыми? Даже у древних славян к корове было весьма почтительное отношение. Коровы считались жизнетворными созданиями, несущими молоко. Нередко их называли божественными творениями. Поэтому Год Быка может принести для всех далеко не горести и страдания, а в конечном счёте даже подвести человечество к Новой Эпохе Света и Плодородия.

Никто никогда не задумывался, что появление человека разумного не случайно? Учёные до сих пор об этом спорят. И в последнее время теория о случайном происхождении жизни начинает отметаться. Каждый человек в этом мире создан для чего-то. Он несёт в себе какую-то определённую цель. Об этом уже начинают заговаривать даже атеисты. Поэтому, возможно у нашей цивилизации и есть шанс выправиться и стать достойным единым организмом, лишённым разобщения и раздора. Когда-нибудь всё будет именно так. Возможно, нас к этому как раз и ведут некие Высшие Силы. А если так оно и есть, то человеческая цивилизация просто не может погибнуть. Значит, всё в любом случае прояснится и закончится успехом.