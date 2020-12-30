История: как мифы Украины превращаются в реальность

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 декабря 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, ветеран-подводник, публицист ]

Фото: cоцсети

Проживши более 70 лет сознательной жизни, и интересуясь историей, даже просто на любительском уровне, начинаешь понимать, что история это не наука о прошлом, а служанка настоящего. Каждое правительство и каждый правитель старается её трактовать так, как выгодно им. Наглядный пример современная Украина.

«Понеже всем известно, что от времени Богдана Хмельницкого… и до покойного Скоропадского все гетманы являлись изменниками, и какое великое бедство государство наше терпело, а наипаче Малая Россия»

Пётр I. 1723 год

«Свободная Украина»

Сегодня все новые украинские учебники, все исторические очерки подчинены одной цели – исказить роль и значение России в украинской истории, разделить русских и украинцев. Новые «историки Галицкой школы» всячески пытаются внушить молодёжи, что всё негативное, всё агрессивное и антиукраинское исходит от России и русских, все беды Украины приходили оттуда, с Востока, а цивилизованный Запад оказался недосягаемым. Забыты все факты и логика.

Мои впечетления, оставшиеся ещё от изучения школьного курса истории в послевоенные годы, когда мы, дети одной большой страны, изучали историю всех веков по единым учебникам. Для нас Русь Киевская и Русь Московская были идинтичны в одном понятии – Земля Русская.

Да, она была раздроблена на многочисленные княжества, но везде в них жили люди славянского корня. И Галицко–Волынское княжество было одним из сильных славянских княжеств на юго-западе Киевской Руси, которое сумело остановить монгольское нашествие и спасти Европу от азиатских кочевников… И сегодня, опираясь на историю этого княжества, новые историки пытаются представить Украину, как реально существовавшее государство, ещё с незапамятных времён, создавая мифы без доказательств.

Мифы Украины

Миф первый - существование Украинского государства со времён Киевской Руси. Но во времёна Киевской Руси были различные княжества и, конечно, не было государства Украина. Позднее было польское Правобережье, на юге – татары и турки, на севере и востоке – Российское государство (Московия). Потом было свободное от всяких властей Запорожье, Слобода и Гетманщина. Ни границ, ни единого правления, ни единых законов. О каком государстве идёт речь?

Киевская Русь

Не было никакого государства вплоть до 1917 г. – это признают историки всего мира. Впервые оно обозначилось только в 1917г., да и только в границах 5 губерний – Киевской, Подольской, Полтавской, Волынской и Черниговской (1-й Универсал Центральной Рады).

Если посмотреть на карту современной Украины – почти три десятка областей – и всеми этими «приобретениями» Украина обязана Ленину, Сталину и Хрущёву. Правители Российской Советской Империи, а не свои бездарные гетманы, вкупе с Грушевскими, Петлюрами и Бандерами создали Украину – вот где историческая правда. Но об этом так не хочется говорить, это так не хочется признавать.

Вся тотальная ложь является спецзаказом новой историографии и, по мнению её инициаторов, она должна привести к украинскому возрождению. Какое банальное понимание истории! Какие опасные заблуждения.

Но на этой лжи уже воспитано целое поколение молодых людей, кто в 1991 году был ребёнком, сегодня созрел для майдана. Взращена новая популяция мазепенцев, бандер и петлюр, а значит всё повторяется. Ох, как прав был Пётр Великий, говоря, что все беды наши от украинских гетманов! Но кто его слушает…

Миф второй новых историков об ужасных гонениях и притеснениях украинцев «русскими большевиками», для чего выдуманы голодомор и прочие напасти. При этом ни слова о том, что уже в 1923 г. вышел Декрет «Про заходи в справi украiнiзацii шкiльно-виховних i культурно-освiтних установ», предусматривающий украинизацию школы, прессы и культурной жизни. В начале 30-х годов прошлого столетия в Украине существовало 25 национальных районов, включая русские, немецкие, еврейские и другие, действовало более тысячи национальных поселковых и сельских советов.

М. Грушевский

По словам самого М. Грушевского, апологета нынешнего украинского национализма, уже со времён Петра Великого началось стирание граней в культурном облике малорусов и великорусов. Об этом сегодня стараются не вспоминать. Сегодня в моде разговоры об оккупации, захвате Украины Россией, о бедах, пришедших с Московии…

Ведь если в 30-х годах на Украине существовало 25 национальных районов, то можно ли спустя 80 лет создать единонациональное государство? Только при попустительстве верховной власти и геноциде других национальностей, что и назревает в сегодняшней Украине.

Миф третий современной украинской истории базируется на умолчании того факта, что Киевская Русь и Галицкое (Галицко-Волынское) княжество, хотя и со славянскими корнями, - это два совершенно различных княжества. Все модные ныне историки пишут историю Галиции, а потом плавно переходят к истории «всей Украины». В этой «плавности» и скрыта главная цель – представить Галицию ядром, основой, прародительницей всей современной Украины. Следовательно, все события, происходящие в Киевской Руси – это «восточные сказки», о которых следует забыть. Только Галиция была, есть и будет основой украинства. Вот такая история….

Галицко-Волынское княжество

На фоне последних событий меня заинтересовала история Галицко-Волынского княжества. Советские учебники не очень много удиляли внимания этому княжеству, поэтому я взял современный, изданный известным фондом, в рамках загадочной программы «Трансформация гуманитарного образования в Украине», по которому сегодня учат украинских студентов-историков.

Советские учебники утверждали, что прародительницей Украины была Киевская Русь, всё вроде логично, и мы этому верили. Оказывается – напрасно верили, все украинцы родом из Галичины и Волыни. И все сегодня должны этому верить.

Как утверждается в учебнике истории для ВУЗов «Украiна i европейський свiт», изданном международным фондом «Вiдродження» в 1996 г., автор Ю.И. Терещенко, именно Галицко-Волынское княжество самоотверженно боролось за сохранение украинской государственности. Причём боролось с Киевской Русью. Тогда возникает вопрос: а что такое украинская государственность и когда она возникла? И имеет ли к этому хоть какое-либо отношение Киевская Русь? А мы все, кто мы, и откуда?

Пересказывать все вымыслы этого учебника долго и отвратительно. А вот выводы привести надо:

именно Галичина «стала той сердцевиной, с которой развилось новое могучее политическое объединение – Галицко-Волынское государство», включая конечно и Киев, и все прилегающие земли. Затем автор великодушно обмолвился. Что дескать Ярослав Осмомысл не беспокоился о завладении киевским престолом, ведь в период своего наивысшего расцвета он владел и Бесарабией, и целым рядом придунайских городов. Тем более, что по сравнению с иными землями Украины, которые значительно пострадали от княжеских усобиц и набегов кочевников, Галичина оказалась менее раздробленной и более готовой выполнять консолидирующую функцию среди украинских княжеств в новом государственном устройстве.

Вот, оказывается, кому мы обязаны созданием украинского государства. Только – украинского ли? Все современные провластные авторы умалчивают – когда именно Галицко-Волынское княжество стало Украиной? И что такое Киевская Русь/

Ответ лежит на поверхности: Киевская Русь – ничто, и забудьте о ней. А галицкой вся Украина стала в январе 2005 года, неужели непонятно.

Выводы из этой «исторической науки» очень простые. «Пересiчному», как сейчас модно говорить, украинцу вбивают в голову главный постулат новой государственной идеологии, в основе которого лежит миф о происхождении Украины из Галицко-Волынского княжества. Для чего это нужно? Ответ мы получили на новом Майдане - во–первых, Галиция ближе к Европе, чем Россия, что оправдвает и объясняет «евроинтеграцию». Во-вторых , все истинно галицийские идеологические ценности, как «сiчовi стрiльцi», ОУН УПА, сотрудничество с фашистами, сталинские репрессии, голодомор и прочие, выдаются как истинно украинские, в отличие от всех прочих, «москальских».

Но, как показывают исторические и нынешние события, «галицийское украинство» можно терпеть, но только в небольших дозах. Чрезмерное употребление вызывает страшные последствия – амнезию, агрессию, зависть и полный развал. Это не созидающая, а разрушающая сила.

Куда идёт Украина – вопрос уже давно решённый приближёнными к власти галичанами.



Современная история

Уже не все помнят, что Л. Кравчук, бывший секретарь ЦК КПУ по идеологии, фактически сам написал Устав «Руха». В то время было политически необходимо заигрывать с агрессивной и безграмотной стихией, которая хлынула из западных областей Украины после развала СССР. И первый Президент с этим справился, но при этом полностью отдал идеологическое пространство. Злобный галицийский национализм уже заполнял идеологический вакуум, начиналось его утверждение в качестве «национальной идеи». Куда приведёт Украину эта идея – покажет будущее.

P.S. То, что «вся беда от гетманов», как говорил ещё Пётр 1, подтверждает и сама жизнь ныне здравствующего, первого президента Укрины Леонида Макаровича Кравчука, по словам которого, «кто не отказывался от своих убеждений, является дураком!». Чем не современный Мазепа? Все последующие президенты Украины подобны первому.