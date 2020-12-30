Правительство РФ в 2020 году не успело потратить около 1 триллиона бюджетных рублей

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30 декабря 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: rbc.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил СМИ, что российские ведомства-распорядители бюджетных средств в 2020 году не успеют потратить около 1 трлн руб. По его словам, эти средства «не пропадут», а будут перенесены на следующий год. Получается, что деньги, которые в период пандемии могли быть так жизненно важны в качестве поддержки для бизнеса и населения, просто остались лежать на полке.

Антон Силуанов разъяснил, из чего сложился неизрасходованный триллион рублей:

- 300 млрд руб. госконтрактов, заключенных, но не исполненных в текущем году;

- 140 млрд руб. неисполненных расходов силовых ведомств;

- 70 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов регионам, которые выделяются под конкретную потребность;

- 400–450 млрд руб. накопленных средств, которые в будущем году пополнят резервный фонд правительства.

Предельные расходы федерального бюджета в 2020 году, по словам министра финансов, могут составить 23,84 трлн руб. Остатки бюджета могут пойти в следующем году на вакцинацию населения от коронавируса, которая потребует «значительного ресурса» из резервного фонда, возможную дополнительную помощь регионам и «понятные социальные обязательства», которые необходимо будет финансировать.

Отметим, что в 2019 году бюджет так же остался неисполненным. Неосвоенным тогда остался 1,1 триллион рублей. Владимир Путин, узнав об этом, прокомментировал: ««Что-то многовато». А глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и обратил внимание президента на «бюрократизированность некоторых процедур».

Силуанов, по-видимому, считает, что в 2020 году ситуация начала выравниваться. В этом году «получше идем», заявил министр финансов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на вторую волну коронавируса, корректировка бюджета на 2021 год Минфином в настоящее время не предусмотрена. По его словам, дополнительные бюджетные меры пока не нужны, поскольку планов «закрывать экономику» у высшего руководства страны пока нет.

Остается отметить, что в крайне тяжелом уходящем году помощь людям и бизнесу, за исключением особо приближённых, была минимальной. На этом фоне государство позволяет себе исключительную нерасторопность и недальновидность. Ситуация в реальном секторе экономики оставляет желать лучшего, а уровень жизни населения уверенно продолжает падать.