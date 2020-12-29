Россияне в соцсетях не слишком довольны грядущими пенсионными реформами

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29 декабря 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Похоже, что пенсионный возраст будет лишь только повышаться, и это далеко не шутки. В соцсетях эти грядущие реформы уже вызвали бурную критику. Впрочем, критика повышения «пенсионки» идёт ещё с 2018-го, с тех пор, когда эти нововведения ещё только стартовали. В 2021 году возраст выхода на пенсию действительно увеличится, как минимум, на 1 год. Со временем эта поэтапная реформа дойдёт до того, что каждый человек в РФ сможет выйти на заслуженный отдых не ранее 60 лет. Женщины смогут отправиться на пенсию с 60, а мужчины – с 65. К тому же в следующем году ожидается увеличение пенсий для неработающих пенсионеров, правда не слишком большое.

Ни о каких отменах процессов, запущенных ещё в 2018-м, не пойдёт и речи. Реформы никуда не уйдут, и пенсионный возраст продолжит повышаться. Правда, будет и особая «фора» для тех, кто не сможет найти работу в возрасте под 60. Сокращённые или потерявшие работу люди смогут досрочно выйти на пенсию. Ещё из некоторых бонусов можно выделить подарки от властей для пенсионеров к концу этого года. Российские пенсионеры начнут получать заслуженные выплаты за январь с 29 декабря, то есть с сегодняшнего дня. Однако необходимо уточнение – куда именно зачислять заветную сумму.

В целом люди недовольны сложившейся ситуацией. Как выяснилось ранее, большая часть россиян желает получения достойных выплат по старости, как минимум, в размерах 30-40 тысяч рублей. Конечно же почти никому не нравится повышение пенсионного возраста. Многие люди после 50 рискуют столкнуться с тотальной невостребованностью. «Пора бы угомониться с этими повышениями возрастов» - говорят критики в интернете, «Улучшили бы уровень жизни, уже было бы славно».