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Коронавирус может испортить человечеству весь 2021 год

, 16:09 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Коронавирус может испортить человечеству весь 2021 год
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несмотря на все должные меры борьбы, коронавирус продолжает своё распространение по планете. На сегодня число заражённых уже заходит за 81 миллион человек (точная цифра – 81 380 395). 46 097 548 заболевших успешно преодолели заразу и вылечились. Количество же умерших уже скоро может достигнуть 2 миллионов.

Коронавирус может испортить человечеству весь 2021 год

На данный момент число жертв «ковида» составляет 1 776 997. В основном, это очень пожилые люди, инвалиды, лица со слабым иммунитетам и те, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания. Вирус не сбавляет своей скорости распространения. С каждым днём по-прежнему заражаются сотни тысяч.

Коронавирус может испортить человечеству весь 2021 год

Что до 2021 года, то весь следующий год планета так же рискует провести «под колпаком» коронавируса. В случае ухудшения ситуации или сохранения таких же результатов, 2021 год будет таким же испорченным, как и 20-й. Не исключено, что ограничения сохранятся вплоть до 2022 года, а может быть и позже. Аналитики прогнозируют серьёзный экономический спад, ввиду затрат огромных средств на борьбу с «уханьской пробиркой». Так что в следующем году едва ли произойдёт заветное чудо, на которое рассчитывает человечество. К счастью, вакцина уже начинает появляться во многих странах, но и здесь возникают определённые вопросы.

Коронавирус может испортить человечеству весь 2021 год

Если рассуждать пессимистично, то стоит сказать, что коронавирус спокойно «убил» первую пятилетку нового десятилетия. Земная цивилизация просто остановилась на месте, будто бы замерла в оцепенении. В любом случае, эта эпоха уже получила своё название, и она навечно войдёт в историю всей нашей расы. Правда всё же сохраняются и вполне оптимистичные прогнозы, согласно которым вирус может отступить уже к середине 2021 года. Об этом тоже ни в коем случае не стоит забывать.

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