Коронавирус может испортить человечеству весь 2021 год

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 декабря 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несмотря на все должные меры борьбы, коронавирус продолжает своё распространение по планете. На сегодня число заражённых уже заходит за 81 миллион человек (точная цифра – 81 380 395). 46 097 548 заболевших успешно преодолели заразу и вылечились. Количество же умерших уже скоро может достигнуть 2 миллионов.

На данный момент число жертв «ковида» составляет 1 776 997. В основном, это очень пожилые люди, инвалиды, лица со слабым иммунитетам и те, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания. Вирус не сбавляет своей скорости распространения. С каждым днём по-прежнему заражаются сотни тысяч.

Что до 2021 года, то весь следующий год планета так же рискует провести «под колпаком» коронавируса. В случае ухудшения ситуации или сохранения таких же результатов, 2021 год будет таким же испорченным, как и 20-й. Не исключено, что ограничения сохранятся вплоть до 2022 года, а может быть и позже. Аналитики прогнозируют серьёзный экономический спад, ввиду затрат огромных средств на борьбу с «уханьской пробиркой». Так что в следующем году едва ли произойдёт заветное чудо, на которое рассчитывает человечество. К счастью, вакцина уже начинает появляться во многих странах, но и здесь возникают определённые вопросы.

Если рассуждать пессимистично, то стоит сказать, что коронавирус спокойно «убил» первую пятилетку нового десятилетия. Земная цивилизация просто остановилась на месте, будто бы замерла в оцепенении. В любом случае, эта эпоха уже получила своё название, и она навечно войдёт в историю всей нашей расы. Правда всё же сохраняются и вполне оптимистичные прогнозы, согласно которым вирус может отступить уже к середине 2021 года. Об этом тоже ни в коем случае не стоит забывать.