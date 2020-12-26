В Индии коронавирус ещё силён и до победы далековато

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 декабря 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на все должны мере борьбы с коронавирусом, зараза всё ещё остаётся активной. Такая страна, как Индия, крайне нежелательна для любых вспышек заболеваний. Пришедший туда в этом году Covid-19 рискует подвергнуть эту страну жесточайшему кризису.

Впрочем, кризис уже наступил. Индия давно стоит на втором месте в мире по количеству заболевших. Хуже всего достаётся бедным городам, в которых и до возникновения инфекции царила страшная антисанитария. Бездарная политика правительства за прошедшие десятилетия так и не вывела Индию к достойному уровню жизни. Государство и поныне остаётся в составе «стран третьего мира». Посему любые массовые эпидемии здесь проходят с тяжелейшими последствиями.

На сегодня в Индии зафиксировано 10 169 118 заражённых «ковидом». По официальным данным, 9 740 108 человек вылечились от инфекции. 147 343 пациента скончались от осложнений. Но не стоит доверять стопроцетно сведениям, которые поступают из государственных источников. На самом деле ситуация может быть куда более худшей. Удивительно, что некоторые индийцы не осознают до конца серьёзной опасности, исходящей от «уханьской пробирки». Недавно одну из учительниц взяли «с поличным» в аэропорту Дели, так как тесты на коронавирус у неё оказались положительными. Но вместо того, чтобы просто лечь в больницу на лечение, пациентка сбежала. Вместе с ней находился её 22-летний сын. В итоге, беглянку нашли в купе и сразу же отправили в изоляторы. К счастью, у её сына коронавируса не обнаружили.