Нигерийская ситуация с коронавирусом по-прежнему спорная

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26 декабря 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

На сегодня в Нигерии насчитывается 82 747 заболевших коронавирусом. 70 248, по официальным данным, успешно вылечились. Умерло 1246 человек. Но не стоит полностью доверять информации, опубликованной в интернете.

На деле ситуация с «ковидом» в этой стране может быть куда более сложной. К тому же не стоит забывать, что в Нигерии слишком тяжёлый уровень жизни. Как минимум, половина населения живёт почти что в Средневековье. Рассчитывать на должную помощь не приходится не только местным племенам, но и обычным беднякам, у которых в домах даже нет электричества.

Более того, недавно пошли сведения о новом штамме коронавируса, появившемся непосредственно в Нигерии. О нём заявил Джон Нкенгасонг, возглавляющий центры по контролю и профилактике различных заболеваний в странах Африканского союза. Но всё же, согласно исследованиям, было выявлено, что нигерийский штамм куда менее заразный, чем тот, что был обнаружен в Великобритании или ЮАР. Пока что исследования нового штамма лишь продолжаются, и не исключено, что в скором времени мы узнаем новые подробности.