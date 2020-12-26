Огопого – легенда или вымысел?

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 декабря 2020, 00:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Есть Несси, есть Мокеле-Мбембе, а есть и Огопого, который на деле не Огопого, а Нха-а-Тика или Найтака. Что это за язык, можно спросить, и о чём вообще ведётся речь? А речь ведётся об очередном криптиде, причём обитающем в местах Британской Колумбии. Там же неподалёку был замечен ещё одно криптозоологическое создание, известное под именем кадборозавр. И таинственный огопого или нха-а-тика может вполне быть одного с кадборозавром вида.

По описаниям, этот монстр имеет огромное бревнообразное тело длиной до 9 метров и толщиной в 60 сантиметров. Голова же его напоминает лошадиную или козлиную. Одним словом, какой-то громадный морской змей. И индейцы в эту легенду очень даже веруют.

Обитает это существо, по легендам, в озере Оканаган. Местные племена считают огопого реальностью и даже создали целый миф по поводу его происхождения. В своё время некий бродяга прикончил невинного старца у озера, и в наказание Боги превратили убийцу в гигантского озёрного змея. Исконное название монстра – нха-а-тика. Огопого его стали называть уже в 20-м столетии. Недалеко от озера до сих пор сохраняются изображения чудовища. Так как в древности фантастики не существовало, то к этим изображениям лучше серьёзно присмотреться и расценить их как нечто, похожее на исторический документ. Сохранились и индейские повествования о том, как местные пытались пересечь озеро. Они всё время «задабривали» озёрного духа какой-нибудь едой, как правило, мясом. Это позволяло индейцам спокойно и безболезненно переплывать Оканаган. В племенах зверя посчитали за младшее божество. Его боялись и уважали.

Самое массовое явление очевидцев огопого произошло уже в 20-м веке. О таинственном создании говорили вполне серьёзные люди. В 1926 году пассажиры более 30 автомобилей зафиксировали загадочного криптида. Все они точь-в-точь повторяли описания монстра, рассказанные в своё время индейцами. В 1947 году огопого был замечен лодочниками. В 1958 году после строительства понтонного моста было много очевидцев этого существа. Они проезжали через территорию озера и заявляли, что видели монстра, плавающего в воде. Позднее, уже в 60-х криптида пытались заснять на плёнку. Но чётких видеоматериалов наука так и не получила. В официальных учёных сообществах существование огопого не признают. Его изучением занимаются разве что криптозоологи. Судя по описаниям, это может быть самый настоящий сохранившийся базилозавр, древнейший из всех китообразных. Эти животные обладали громадным змееподобным телом и являлись жестокими хищниками. Никто не отменял тот факт, что они могли остаться на нашей планете до сих пор.