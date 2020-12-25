Китайцы пока ничего не раскрывают о метеорите

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25 декабря 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

23 декабря ночью в Китае было зафиксировано падение мощного метеорита. Это был совсем не обычный мелкий кусок космического камня, а нечто большое и сильное. Сейсмолого зафиксировали его падение в районе провинции Цинхай.

Упал он неподалёку от города Юйшу, где проживает 416 000 человек. Падение было видно практически отовсюду. Яркая вспышка на мгновения превратила ночь в день. Свечение болида отмечалось в течение 30 секунд. Из-за крупной массы масштабы разрушений в области падения должны быть колоссальными. Это конечно же не Тунгусский космический объект, но и не обычная падающая «звёздочка», посему на земле должны были остаться внушительные отпечатки.

На данном этапе КНР ничего не разглашает по поводу падения объекта. Многие российские учёные восхищены данным метеоритом и считают его за уникальное явление. В соцсетях активно идут обсуждения прошедшего события. Но новостей пока что никаких. Никакой, даже самой малейшей информации. В интернете уже вовсю свирепствуют конспирологи, связывая этот объект с разными мистическими гипотезами. Наиболее часто можно услышать теорию, что упавшее небесное тело было обломком космического корабля неизвестной расы. Некоторые даже заявляют про то, что метеорит может занести на Землю неизведанные формы жизни.