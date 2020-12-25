Год кончается плохо, но отчаиваться не стоит

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 декабря 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Вот и подходит к концу этот убийственный и смертоносный 2020 год. Подобных годов не случалось, пожалуй, за всю историю человечества. Почти каждый день мы наблюдали какую-нибудь катастрофу, приводившую к жертвам среди земного населения. Один только коронавирус унёс уже почти полтора миллиона жизней. С каждым днём заражаются сотни тысяч человек. Как бы кто ни рассчитывал, на «подарки от Санты» к концу года, ничего подобного не случилось. Год заканчивается, а проблемы остаются, и их количество – запредельное. Нам всем крупно повезло, что мы вообще пережили этот год.

Во многих странах стихийные бедствия унесли сотни, а то и тысячи жизней. Среди мировых сверхдержав едва не разразились полномасштабные конфликты. В этом году планета нам всем хорошенько отомстила, и видимо потому, что мы, люди, так и не научились в своё время ценить всё, что мы имеем. Но 2020-й переменил многих из нас. Теперь человек стал более ответственно относиться к каждому прожитому дню. Также стоит сказать, что этот год – самая настоящая реализация известной поговорки, «Если хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах».

В любом случае, 2020-й запомнится для всего человечества, как худший год в истории всей цивилизации. Что же ждёт нас в будущем – пока неизвестно. В любом случае, отходить мы от этого года будем ещё долго, как минимум пару лет. Так что предстоит хорошенько подготовиться к Эпохе Восстановления. Восстанавливать придётся не только экономику всей планеты, но и психическую составляющую человеческой расы. Люди в этом году настолько предались панике, что у многих развелись психические заболевания. Коронавирус же ещё на какое-то время останется на планете, пока вакцина до конца не распространится во всех странах. Так что опасность всё ещё очень велика. По самым благоприятным прогнозам, из кризиса мы выйдем лишь к 2025 году. В худшем случае, всё это дело затянется до 2030-го, то есть на целое десятилетие. На некоторое время земной цивилизации придётся забыть про дальнейшее развитие и про стремления к покорению звёзд. Для начала, нам нужно хотя бы просто «разобрать завалы». Самое главное, при этом, сохранять оптимизм и не сдаваться. Не стоит забывать, что человеческая раса переживала всё на свете, и с мини-апокалипсисом 20-го года оно несомненно справится.

Всех с наступающими праздниками!