Неэкологичная пандемия: как коронавирус навредил природе

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 декабря 2020, 23:29 [ «Аргументы Недели», Анастасия Шейкина ]

Фото: cоцсети

В ходе заседания Госсовета и Совета по нацпроектам Владимир Путин заявил, что объемы мусора во время пандемии в России значительно возросли. Система сбора мусора не была готова к такому интенсивному росту. Это поняли и обычные люди, которые раньше не обращали внимание на экологические проблемы. По данным всероссийского центра изучения общественного мнения, 70% жителей России считают проблему сбора мусора в стране одной из самых острых. Вообще, с начала пандемии каждый четвертый россиянин начал задумываться об экологии. О том, как коронавирус повлиял на нашу природу, - в материалах «Аргументов недели».

Сортировка мусора

Острее всего в период пандемии встал вопрос сортировки мусора. С мая Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора. Власти опасаются, что пациенты с легкими формами COVID-19, которые лечатся дома, могут оставлять вирус на отходах. Это может быть опасно для персонала предприятий твёрдых бытовых отходов. На такое решение оперативно отреагировали эко-активисты.

«Я не верю, что вирус может перепрыгивать с отходов, которые, как правило, лежат уже несколько дней, и, как вампир, впиваться в человека и заражать его. Вместо того чтобы идти в сторону раздельного сбора, как все цивилизованные страны, мы почему-то откатываемся назад», - заявила «Газете.Ru» эко-активистка Карина Ивченко.

Такое решение «экологически» отбросит страну в 90-ые - об этом заявили представители Greenpeace в России в телеграмме. Они опирались на указания Европейского союза, согласно которым мусор заболевших коронавирусом не несет никакой опасности, если упаковать отходы в плотный пластиковый мешок.

Однако даже в нескольких странах Европы был приостановлен раздельный сбор мусора или смягчены правила его сортировки. В их число входят Италия, Германия, Франции. Так, в Париже запрещено выбрасывать одежду в специально отведенные для этого баки. А в некоторых районах Великобритании в начале пандемии отходы больных коронавирусом нужно было упаковывать в два мешка и выбрасывать только спустя трое суток. При первых симптомах ОРВИ рекомендовалась также оставлять отходы дома до получения результата теста.

«Экологические» бомбы

Только в апреле глава Минпроторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 миллионов масок. Сейчас резерв мощностей позволяет России производить более 30 млн за сутки. 1 декабря была произведения двухмиллиардная маска.

Одноразовые маски стали называть «экологическими бомбами» - некоторые эксперты считают, что маска может разлагаться в микропластик на протяжении 100 лет. Уже в первые месяцы пандемии на побережье Гонконга были сотни использованных масок. Сколько сейчас таких отходов в реках Европы и Африки спустя полгода – сложно представить. На Средиземном море ситуация тоже сложная.

"Во Франции было заказано 2 млрд одноразовых масок. Скоро в море их будет больше чем медуз", - цитирует одного из французских экологов ТАСС.

Расцвет одноразового потребления

Если раньше сторонники «зеленого» образа могли прийти со своей многоразовой посудой в кафе и магазины, то сейчас из соображений безопасности многие заведения отказываются использования посуды покупателей. В марте в США и в Канаде компания «Starbucks» заявила об использовании исключительно одноразовой посуды для напитков. Теперь в свою кружку нельзя налить кофе и в Москве. Так же поступила и компания «Dunkin’ Donuts». Даже во время муниципальных выборов во Франции избирателям давались одноразовые ручки, которые потом утилизировались.

Возможно, такие меры помогут сдержать распространение вируса и обезопасит сотрудников. Но это точно отбросит многие страны, которые были на передовой борьбы с пластиком, на годы назад. С 2019 года Евросоюз начал частично отказываться от определенных видов пластиковой упаковки, в США в более 20 штатах запретили бесплатно распространять одноразовые пластиковые пакеты. Сейчас на многие похожие законы закрывают глаза, потому что в приоритете – победа над вирусом, а не над пластиком.