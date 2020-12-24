В Белоруссии Минюст получил послание от «Санта Клауса»

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24 декабря 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на протесты и по сути народное восстание в Белоруссии, Александр Григорьевич Лукашенко всё ещё остаётся у власти и продолжает за неё держаться всеми силами. Между тем, его «трон» уже достаточно расшатался. Протестующие не намерены бросать свою борьбу и будут продолжать её до самого победного конца. Буквально сегодня прошла новость о взломе внутренней информационной сети при минюсте РБ. Хакеры явно причисляют себя к оппозиции. Можно сказать, что они совершили кибер-диверсию, которая наверняка будет приравнена режимом Лукашенко к кибер-террористическому акту. Взломщики отправили минюсту и его представителям особое видео, где неизвестный в форме Деда Мороза и в маске Гая Фокса рассказал о том, что случилось. Голос у него был намеренно искажён.

Как выяснилось, хакеры похитили довольно большой объём данных сотрудников силовых ведомств, а также узнали все отчёты о задержаниях. Загадочный «Дед Мороз» предупредил силовиков Лукашенко, что за ними тоже осуществляется слежка, и что за все военные преступления рано или поздно придёт расплата. Он сообщил, что знает о правоохранителях, забирающих зарплаты и пенсии у осуждённых. Также было заявлено, что в Белоруссии не уважают ветеранов Великой Отечественной. Ещё стоит упомянуть о благодарственных словах хакера по отношению к силовикам, которые помогали протестующим и осуществляют должную помощь до сих пор. Согласно данным белорусского портала Tut.by, взлом произошёл ещё 22 декабря. Видео, отправленное госструктурам, уже разнеслось по всему интернету.

Большая часть оппозиционеров поддержала такого рода взлом. Напомним, что Александр Лукашенко давно приравнивается к незаконным узурпаторам Беларуси, а протестующие – на деле даже не протестующие, а возмущённые жители страны, не желающие принимать результаты фальшивых выборов 9 августа.