Продуктовые карточки для малоимущих – лучшее решение на фоне пандемии

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 декабря 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Ввиду тяжёлой коронавирусной ситуации в мире, многие страны столкнулись с серьёзной внутренней проблемой, такой как, например, отсутствие благополучия у большинства представителей населения. Россия – как раз одна из этих стран; стран, в которых пока ещё слишком велика разница между богатыми и бедными. Коронавирус серьёзно пошатнул экономику нашей страны. Даже обеспеченные люди оказались финансово затронуты и почувствовали на себе весь экономический гнев пандемии. Что же касается обычных людей и малоимущих – то по ним удар пришёлся намного больнее. Посему в последнее время многие политики и общественники стоят за введение специальных карточек для малоимущих.

Необходимые выплаты со стороны властей для всех россиян так и не были организованы, эти привилегии получили лишь отдельные категории граждан. В итоге, возникла ситуация, когда некоторые люди или даже семьи оказались, можно сказать, на грани жизни и смерти, и коронавирус здесь был абсолютно не причём. В стране началась безработица, зарплаты упали «ниже плинтуса». Всё это сопровождалось ещё и массовыми увольнениями. При этом сразу же взлетели цены на продукты. А ведь никто даже не пошёл на отмену квартплаты, которая стала по-настоящему разорительной для малоимущих. Сложившееся положение привело многих людей на грань отчаяния. Они стали буквально жить сегодняшним днём, совершенно не рассчитывая на завтра или на следующие недели.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агрокомплекса Юлия Оглоблина пребывает в полной уверенности, что в нашей стране пора бы посерьёзнее взглянуть на ситуацию с бедными гражданами. Она считает, что властям необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для всех малоимущих. Повышение цен на фоне пандемии и вирусной катастрофы она считает недопустимым явлением. К тому же недавно сам президент выступал против загадочных повышений тарифов, ввиду снижения зарплат и роста уровня безработицы. Владимир Путин отчётливо заявлял, что никакого дефицита продовольствия в стране не имеется. Также он поручал правительству разобраться с вопросом цен на продукты.

Сейчас правительство уже рассматривает вопрос Юлии Оглоблиной, и в скором времени оно примет своё достойное решение. Люди надеются, что власти пойдут хотя бы на этот шаг, так как данная реформа решит множество вопросов, связанных с питанием малоимущих. Но всё же, по мнению россиян, было бы лучше ввести специальные выплаты (даже незначительные) для каждого человека, как это сделали в некоторых странах мира.