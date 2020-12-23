Изображая жертву: почему оказались не эффективными методы пиара от Татьяны Ахмедовой и Burford Capital

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23 декабря 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели», Виктор Виноградов ]

Татьяна Ахмедова, фото: cоцсети

Самый громкий бракоразводный процесс в Великобритании между олигархом Фархадом Ахмедовым и его экс-супругой не принес вожделенных «сокровищ» Татьяной Ахмедовой и ее «опекунам» из компании Burford Capital.

В отчаянной попытке дотянуться до активов российского предпринимателя Татьяна вчинила иск собственному сыну Теймуру, обвинив его в том, что он помогал отцу выводить активы из Великобритании. Но и эта, что называется попытка отчаяния, судя по всему, закончилась неудачей.

В ряде британских СМИ перед заседанием суда появились статьи, в которых Татьяна Ахмедова предстает чуть ли не в роли невинной жертвы, пострадавшей от действий российского олигарха. Подобные публикации, в которых авторы пытаются «изобличать» моральный облик Фархада Ахмедова, начали появляться и в российской прессе. В качестве «обвинения», например, прозвучал пассаж, что предприниматель начал встречаться со своей нынешней женой Анной Адамовой, когда ей было всего 17 лет. Какое, мол, падение нравов! Олигарх встречался с несовершеннолетней, а потом на ней женился!

На самом деле будущей жене бизнесмена Анне Адамовой, когда он познакомился с ней в 2007 году, было не семнадцать, а двадцать три года. И к тому моменту, предприниматель уже семь лет как был в разводе с Татьяной Ахмедовой. По информации РБК,

разрыв их брака был зафиксирован загсом в Москве. В Лондон Ахмедов иногда и прилетал, но для того, чтобы встретиться с учившимися там сыновьями, которым бывшие супруги договорились не сообщать о расторжении брака, чтобы не травмировать их.

Выпуклые «уши» светлого образа

Как писали СМИ, исправлением имиджа Татьяны занимается известная своей неоднозначной репутацией компания Bell Pottinger, которая работала со многими российскими перебежчиками, представлявшими себя в качестве «жертв путинского режима». Показательно, что это пиар-агентство было исключено из британской Ассоциации PR-консультантов (PRCA) «в связи с нарушением базовой этики и нечестными методами работы». Данный факт ярко свидетельствует о том, что специалисты агентства не брезгуют методами «черного пиара» для достижения целей.

Им хорошо известны способы, как представить черное белым, а белое черным. Имея солидный опыт превращения скрывающихся от российского правосудия жуликов в «жертв», Bell Pottinger взялось обелить в глазах публики и Татьяну Ахмедову.

Такого рода методы хорошо отработаны западной медийной машиной еще со времен «холодной войны» и оттачиваются по сей день с применением новых технологий, в том числе и спецслужбами. Кстати, Татьяна Ахмедова могла попасть в фокус внимания британских спецслужб еще до знакомства с Фархадом Ахмедовым т.к. она дочь высокопоставленного военного – заместителя командующего ВВС СССР, а впоследствии России. Сам Ахмедов попал в поле зрения «спецагентов Ее Величества» когда был сенатором и членом ПАСЕ. И есть все основания предполагать, что Burford консультирует и держит на «крючке» Татьяну Ахмедову, а сама компания получает инструкции от британских спецслужб, которые отрабатывают технологию «экспроприации» капиталов российских олигархов под предлогом проблем с демократией в России.

Специалисты «черного пиара» рассчитывают на доверчивую публику, которая поверит словам «солнечной женщины», как ее окрестило одно из британских СМИ, а не бизнесмену из так называемого «списка Путина». Надо сказать, рассчитано точно. Российские олигархи в западных СМИ сейчас преподносятся в самом негативном свете и «солнечная» Татьяна в этом контексте выглядит невинной жертвой.

Семейное дело с политическим акцентом

Дело Ахмедова уже давно приняло политический окрас и освещается в авторитетных изданиях США и Великобритании. О Татьяне Ахмедовой на Западе пишут как о заложнице беспринципного российского олигарха, чтобы пустить слезу жалости у читателей. Ахмедова, как и других представителей российского крупного бизнеса, не просто выдавливают из западных сфер влияния, но угрожают арестовать и изъять капиталы. Семейное дело стало частью большой политической игры.

«Как известно, Ахмедов, отказался предоставить стратегическую для страны документацию компании «Нортгаз», акциями которой владел почти напополам с «Газпромом», представителю Великобритании по требованию Высокого суда, - прокомментировал ситуацию вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев. - В то время как его бывшая супруга, российская гражданка, дочь генерал-полковника, желая получить куш побольше, передала иностранному суду крайне конфиденциальную информацию о «Газпроме», хранившуюся в лондонском доме Ахмедова - акционера газового концерна», - сообщил политолог.

«Отношение британских властей к Фархаду Ахмедову весьма показательно, - считает эксперт ЦИК «Рейтинг» Алексей Кузнецов. - В то время, как они дают политическое убежище криминальным личностям, сколотившим свои капиталы на сером экспорте и иных сомнительных схемах, бизнесмены, не желающие поливать грязью свою страну, подвергаются жесткому прессингу и остракизму. Ахмедова пытаются наказать за то, что он отказался сотрудничать не только с английским судом, нарушившим его фундаментальное право человека на защиту, но и с английскими спецслужбами», - считает эксперт.

Провокация – как средство защиты?

На первый взгляд, совершенно непонятно как могут повлиять на ход судебного процесса в Великобритании публикации в мало известных на Туманном Альбионе российских газетах? Однако консультанты Татьяны Ахмедовой из Burford Capital – опытные «охотники за состояниями» и прекрасно владеют психологическими приемами давления на объект охоты.

В статьях собраны абсурдные, но специально внешне обидные для бизнесмена такого уровня как Фархад Ахмедов «обвинения». Например, его обвинили также в том, что он еще и плохой мусульманин. Якобы его видели в каком-то казино в Лас-Вегасе с бокалом, в котором был «явно не чай». Мол, не соблюдает запрет на употребление спиртных напитков и азартные игры, а говорит, что правоверный мусульманин. Ну, и главный пассаж: он изменял Татьяне Ахмедовой.

В данном случае имеет место классический прием: «нападение – лучшая защита». Татьяна Ахмедова сама призналась супругу в изменах, их дети были свидетелями того, как она принимала любовника дома. Это и послужило причиной развода. Проживающий в графстве Сюррей британский веб-дизайнер Марк Айл также признался журналистам, что когда ему было 19 лет, он стал гражданским мужем 28 летней Татьяны, и у них много лет были самые близкие отношения. Айл рассказал, что с Татьяной они познакомились в школе, в которую она водила своих двух сыновей, а он своего младшего брата.

Получается, пока муж зарабатывал для семьи благосостояние в Сибири, его жена в это время изменяла в их супружеской постели с братом приятеля их сына, на десять лет моложе, чем она. А как только Ахмедов Ахмедов получил $1,375 млрд за продажу своей доли в компании «Нортгаз», буквально на следующий день Татьяна подала заявление на развод в Великобритании.

Однако, как мы видим, в «разоблачительных статьях» именно Татьяну Ахмедову пытаются саму представить в образе жертвы измен.

Все «факты» в статьях, направленных против Ахмедова, голословные и весь расчет, похоже, строится на том, что олигарх эмоционально отреагирует, начнет оправдываться. А специалисты из юридической фирмы Burford найдут способы обернуть оправдания Ахмедова против него самого. Когда человек публично оправдывается в том, чего не совершал, то при умелой «раскрутке» в СМИ всегда можно преподнести сюжет таким образом, что аудитория поверит в правдивость обвинений, рассуждая по принципу «на воре и шапка горит».

Однако провокация в отношении Фархада Ахмедова провалилась. Юридических шансов завладеть активами российского предпринимателя у его экс-супруги и ее кураторов практически нет.

Информационные «вбросы» показали свою неэффективность. Фархад Ахмедов показал пример того, что при наличии воли, можно противостоять несправедливым решениям британского суда и интригам спецслужб островного государства.