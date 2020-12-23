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Аргументы Недели Мнение 13+

Ценовой вопрос: рассуждения обывателя

, 21:41 [ «Аргументы Недели», ]

Ценовой вопрос: рассуждения обывателя
Фото: соцсети

Во всяком деле есть основной вопрос, который включает в себя массу других моментов – одним словом, цепь, состоящую из многих звеньев, которую, как говорили многие мудрецы, можно вытащить, ухватившись за основное звено. В нашей жизни основное звено, так рассуждаю не только я, но каждый обыватель – гражданин, сталкивающийся с повседневной жизнью, это цены на товары, и не только первой необходимости. Но, основное в жизни каждого, это продукты питания, без них никто не проживёт.

Выстраивая логическую цепь их производства и потребления, приходим к выводу, что основные звенья в этой цепи производитель и потребитель, но между ними стоит, без этого не обойтись, продавец, как показывает жизнь, главный в этой цепи, который и определяет конечную цену для потребителя. Но так ли это? Давайте немного подумаем.

Ценовой вопрос: рассуждения обывателя

Как объясняет сегодня свои цены продавец, они зависят от стоимости продукта от производителя. Здесь он лукавит, так как зачастую сам диктует производителю закупочную цену. Да и производители бывают разные, например аграрии, которые выращивают и те, которые перерабатывают выращенное, и последние опять же диктуют свои закупочные цены. Как показывают наши рассуждения, все вопросы возвращаются к сельхозпроизводителю, который, вроде, остаётся крайним в этой продуктовой цепочке.

Но…, как это не банально, сбыт рождает производство. Потребитель при всех условиях вынужден покупать продукты питания по тем ценам, который указывает продавец. И тут во всех звеньях цепи возникает желание заработать на нём. И фактически начинается спекуляция во всех звеньях цепи. Несомненно, здесь нужно учитывать и потребности всех энергообразующих организаций, начиная от добытчиков нефти и газа и кончая производителями электроэнергии – двигателя всего производства, и той же логистики – науки о снабжении, где менее всего работает её составляющая контроль. Они тоже не хотят упускать своей выгоды в этом вопросе.

Ценовой вопрос: рассуждения обывателя

Логистика – это наука о снабжении, поставках, контроле, организации перевозок…, и если к этому добавить то, о чём мы говорили, главным и несомненным виновником катастрофического роста цен на продукты питания является «наше дорогое», в самом деле, дорогое, Правительство. Которое обязано, ежечасно и даже ежеминутно, отслеживать всю логическую, в том числе и логистическую, цепочку производства и потребления продуктов питания. А оно, во всём надеясь на рынок (он всё расставит по местам), извините за выражение, сосёт лапу, а не работает. Рынок тоже требует того, чтобы за ним следили министры, и так происходит во всём мире, но только не у нас!

Один только пример. Ещё в 70-80-е годы прошлого столетия, мой покойный брат, работая зам торгпреда в Западном Берлине, объяснял мне суть капиталистического рынка:

- Каждый производитель назначает контрольную цену на свой товар, исходя из создавшихся условий, и доводит её до контролирующих органов. После этого он может поднять цену только на определённый уровень. Если только нарушит это, то ему полный абзац. Причём контроль работает неукоснительно и никакой коррупции. При этом есть и определённые меры поддержки производителей.

Ценовой вопрос: рассуждения обывателя

А у нас приняли Закон, который «как дышло» и забыли о нём….

Мы привыкли ссылаться на Запад, но посмотрите хотя бы на Германию:

- В рамках антикризисного пакета с 1 июля по 31 декабря 2020 г. было введено временное снижение НДС с 19 до 16% (а льготная ставка, которой облагаются, в частности, продукты, снизилась с 7 до 5%). Соответственно уменьшились и розничные цены.

Дефляция (отрицательная инфляция), зафиксированная в ноябре в четвёртый раз за 2020 г., связана также с падением цен на энергоносители (-7,7%): мазут для отопления зданий подешевел на 35%, горючее для автомобилей – на 13% по сравнению с ноябрём 2019г. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство, продукты питания по сравнению с 2019 годом в среднем подорожают всего на 1,2%. А у нас?

Да, наше Правительство, вроде, приводит справедливые оправдания (урожай-неурожай, экспорт и прочее), но где же Вы раньше были? Не надо народ считать дураком, он всё понимает и, в конечном итоге заставить работать своих «рабов на галерах» на пользу государства и простого люда!

P.S. Это всего малая толика того, над чем предстоит работать нашему Правительству. Ведь договор с производителями и сетями заключён всего на три месяца… А что потом?

Аргументы НеделиАвторы АН

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