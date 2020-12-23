Ценовой вопрос: рассуждения обывателя

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 декабря 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: соцсети

Во всяком деле есть основной вопрос, который включает в себя массу других моментов – одним словом, цепь, состоящую из многих звеньев, которую, как говорили многие мудрецы, можно вытащить, ухватившись за основное звено. В нашей жизни основное звено, так рассуждаю не только я, но каждый обыватель – гражданин, сталкивающийся с повседневной жизнью, это цены на товары, и не только первой необходимости. Но, основное в жизни каждого, это продукты питания, без них никто не проживёт.

Выстраивая логическую цепь их производства и потребления, приходим к выводу, что основные звенья в этой цепи производитель и потребитель, но между ними стоит, без этого не обойтись, продавец, как показывает жизнь, главный в этой цепи, который и определяет конечную цену для потребителя. Но так ли это? Давайте немного подумаем.

Как объясняет сегодня свои цены продавец, они зависят от стоимости продукта от производителя. Здесь он лукавит, так как зачастую сам диктует производителю закупочную цену. Да и производители бывают разные, например аграрии, которые выращивают и те, которые перерабатывают выращенное, и последние опять же диктуют свои закупочные цены. Как показывают наши рассуждения, все вопросы возвращаются к сельхозпроизводителю, который, вроде, остаётся крайним в этой продуктовой цепочке.

Но…, как это не банально, сбыт рождает производство. Потребитель при всех условиях вынужден покупать продукты питания по тем ценам, который указывает продавец. И тут во всех звеньях цепи возникает желание заработать на нём. И фактически начинается спекуляция во всех звеньях цепи. Несомненно, здесь нужно учитывать и потребности всех энергообразующих организаций, начиная от добытчиков нефти и газа и кончая производителями электроэнергии – двигателя всего производства, и той же логистики – науки о снабжении, где менее всего работает её составляющая контроль. Они тоже не хотят упускать своей выгоды в этом вопросе.

Логистика – это наука о снабжении, поставках, контроле, организации перевозок…, и если к этому добавить то, о чём мы говорили, главным и несомненным виновником катастрофического роста цен на продукты питания является «наше дорогое», в самом деле, дорогое, Правительство. Которое обязано, ежечасно и даже ежеминутно, отслеживать всю логическую, в том числе и логистическую, цепочку производства и потребления продуктов питания. А оно, во всём надеясь на рынок (он всё расставит по местам), извините за выражение, сосёт лапу, а не работает. Рынок тоже требует того, чтобы за ним следили министры, и так происходит во всём мире, но только не у нас!

Один только пример. Ещё в 70-80-е годы прошлого столетия, мой покойный брат, работая зам торгпреда в Западном Берлине, объяснял мне суть капиталистического рынка:

- Каждый производитель назначает контрольную цену на свой товар, исходя из создавшихся условий, и доводит её до контролирующих органов. После этого он может поднять цену только на определённый уровень. Если только нарушит это, то ему полный абзац. Причём контроль работает неукоснительно и никакой коррупции. При этом есть и определённые меры поддержки производителей.

А у нас приняли Закон, который «как дышло» и забыли о нём….

Мы привыкли ссылаться на Запад, но посмотрите хотя бы на Германию:

- В рамках антикризисного пакета с 1 июля по 31 декабря 2020 г. было введено временное снижение НДС с 19 до 16% (а льготная ставка, которой облагаются, в частности, продукты, снизилась с 7 до 5%). Соответственно уменьшились и розничные цены.

Дефляция (отрицательная инфляция), зафиксированная в ноябре в четвёртый раз за 2020 г., связана также с падением цен на энергоносители (-7,7%): мазут для отопления зданий подешевел на 35%, горючее для автомобилей – на 13% по сравнению с ноябрём 2019г. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство, продукты питания по сравнению с 2019 годом в среднем подорожают всего на 1,2%. А у нас?

Да, наше Правительство, вроде, приводит справедливые оправдания (урожай-неурожай, экспорт и прочее), но где же Вы раньше были? Не надо народ считать дураком, он всё понимает и, в конечном итоге заставить работать своих «рабов на галерах» на пользу государства и простого люда!

P.S. Это всего малая толика того, над чем предстоит работать нашему Правительству. Ведь договор с производителями и сетями заключён всего на три месяца… А что потом?