Что мы имеем? На заметку моим друзьям, армянам и азербайджанцам

На Южном Кавказе подписан мирный договор и уже больше месяца не стреляют, а это значит, за это время не погиб ни один воин, ни с той и не с этой стороны. Это хорошо. Что плохо? А плохо то, что для азербайджанской стороны подписанный мирный договор крайне не выгоден, но не выгоден он также и для армянской стороны.
Поясняю. Азербайджанская армия остановилась на подступах к Степанакерту и в течение следующей недели могла бы, учитывая деморализованное состояние армянской армии, войти в столицу Арцаха. Тогда бы Алиев с полным основанием мог бы заявить, что выполнил данное своему народу слово - освободил Карабах. Но он остановил армию, этим самым разбил Арцах-Карабах на две части. Во всяком случае подписанный договор не предполагает подчинение администрации Арцаха азербайджанским властям, а предусмотренная пятикилометровая артерия, призванная связать Армению с Арцахом, как раз и является убедительным доказательством подчинения строптивого края Армении. Наивно полагать, что Алиев пошёл на этот шаг с целью сохранить жизнь десяткам, а то и сотням своих солдат. Особой жалости в ходе боев со стороны алиевского военного руководства мы не заметили. Почему он так поступил? Это тема для особого разговора.
Но он во всеуслышание заявил, что Армения капитулировала, ещё и военный парад по этому случаю организовал. И теперь азербайджанскому народу в обозримом будущем не избавиться от алиевской династии. То есть о демократических преобразованиях, а отсюда и достойной жизни азербайджанцам придётся забыть на некоторое время, пока в очередной раз чаша терпения не выведет народ на улицы.
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Вроде бы парадоксально звучит, но потеряв Карабах азербайджанцы обрели бы свободу, так как уж точно не простили бы Ильхаму Гейдаровичу очередное поражение.
А что теперь? Богатые все также продолжат богатеть, нищие ходить с протянутой рукой, а недовольные отсиживать время в тюрьмах в статусе политзаключенных.
Причина недовольства армянской стороны известна, ещё вчера владели 20 процентами азербайджанской земли, сегодня же под их контролем осталось немногим более 20 процентов этой территории.
На улицах Еревана с нескрываемым возмущением говорят о том, что теперь азербайджанцы с "оккупированной" территории сметут всё армянское. Показывают ролик в котором азербайджанский воин бросает какой-то предмет на армянский хачкар и забывают о том, что 30 лет тому назад, на завоеванных азербайджанских землях, армяне, любители поживиться чужим добром, то есть мародёры, стёрли с лица земли несколько десятков азербайджанских сел. В семи районах нет ни одного не разобранного до фундамента строения.
Хочу спросить НАС ВСЕХ с каким чувством вернётся теперь азербайджанец к своему покинутому дому и его состояние, когда он горько вздыхая и утирая мужские скупые слёзы станет бродить по развалинам своего очага и сколько лет нужно, чтобы зажила эта рана?
А куда смотрели армянские власти того времени, почему не предотвратили погромы? Или забыли представители народа, первыми принявшими христианство за основу своей жизни, мудрые строки царя Соломона о том, что времени разбрасывать камни, но последует время собирать их. Армянская пропаганда однозначно выиграла бы, если бы азербайджанские поселения не подверглись уничтожению и последовало бы приглашение жителям этих сёл вернуться в свои дома. Более того, ещё бы и компенсацию выделили, за, так сказать, моральный ущерб и созданные неудобства. А что теперь? Одна пустота.
В Ереване молодчики, недовольные решением правительства подписать мирный договор, ворвались в дом правительства, избили ряд высокопоставленных чиновников, к слову сказать, не имеющих никакого отношения к подписанному договору. Спрашивается, чего вы СЕГОДНЯ штурмуете не готовое к обороне учреждение, почему вас не было ВЧЕРА, там в окопах? В том-то и дело, чужими руками и жар разгребать не сложно.
Теперь же нам всем нужно научиться жить примеряясь к новым условиям. И, самое главное, трезво оценить прожитые постсоветские годы, понять элементарное, что с соседями нужно строить добрососедские отношения.
А Армении, как говорится, сам Бог велел, ведь Армения одна из немногих стран не имеющая прямого выхода к морю. Нас окружают Иран, Грузия, Азербайджан и Турция и у каждой страны есть свой повод для недовольства. Представьте себе, если все четыре страны закроют границы и запретят полеты в сторону Армении? Представили? Вот, в том-то и дело.
И в заключение, позвольте напомнить, что соседнее государство, это не сосед по лестничной клетке, которого можно с легкостью заменить. Хотим мы того или нет, но мы должны помнить, что и у соседа есть своя культура, своё миропонимание, свои интересы, с чем мы должны научиться считаться.