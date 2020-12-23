Голландия столкнулась с новой формой коронавируса

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23 декабря 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

15 декабря в Нидерландах введён общенациональный карантин. Премьер-министр Рютте считает это крайне необходимыми мерами. «Реальность такова, что это не невинный грипп», - заявляет политик, «Вирус может сильно ударить по каждому». Продлится карантин, по официальным данным, как минимум, до 19 января 2021 года. Но это будет лишь в случае улучшения ситуации. Пока что обстановка всё ещё очень непростая. Так что заветных Новогодних праздников можно не ждать. Рождество в этом году придёт с масками и перчатками. Жители в соцсетях даже шутят, что «именно в этот Новый год Санта-Клаус задержится».

К тому же в Нидерландах недавно выявили первого заболевшего мутировавшим коронавирусом. Мутировавшая форма куда опаснее, чем самые первичные, благодаря своей «высокоскоростной» заразности. 22 декабря были закрыты авиалинии между Голландией и Великобританией, ввиду усложнившейся там коронавирусной ситуации. Впрочем, новая форма была выявлена и в ЮАР, так что с Южной Африкой у Нидерландов тоже не всё в порядке. Авиасообщения были закрыты, вслед за Великобританией. Местные жители уже устали от коронавируса, с которым им они сталкивались год, и они не хотели бы провести «под колпаком» ещё и следующий.

На сегодня в Нидерландах зафиксировано 721 429 заболевших Covid-19. 10 633 пациента уже умерли от осложнений. В основном, это пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. По загадочным причинам, точная статистика выздоровевших в рунете не отображается. По данным Coronavirus-Monitor, в Голландии вообще нет исцелённых. А вот Яндекс говорит о 8743-х пациентах, преодолевших вирус. Единственный реалистичный подсчёт сделан на Coronavirus-control, где говорится о наличии 35 092 выздоровевших в этой стране.