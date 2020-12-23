«Тайны Быка»: что ждет знаки зодиака в 2021 году

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 декабря 2020, 00:33 [ «Аргументы Недели», Анна БУЛАТОВА ]

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Покровителем 2021 года по восточному календарю будет решительное и упорное животное - Белый Металлический Бык. Требования у хозяина нового года серьезные. Выбирать для праздника следует только светлые и спокойные цвета, отдавая предпочтение белому, бежевому и серому оттенку. На стол нельзя ставить говядину и телятину, а отмечать желательно дома. Однако, пока все суетятся и выбирают подходящий наряд, расписывают меню и готовят подарки, «Аргументы недели» пообщались с астрологом, чтобы узнать, какие события ждут всех представителей зодиакального круга.

Астролог Наталья Плотникова рассказала, что главными в 2021 году в связи с положением Лунных узлов по оси «Близнецы – Стрелец» будут коммуникации любого рода: в семье, с начальством или бизнес-партнерами.

«Не будет петли Марса, которая многих толкала на выяснение отношений, затевала пожары, взрывы, войны. Не будет петли Венеры, которая приводила к пересмотру отношений и приносила неустойчивость в финансовой сфере. Поэтому, если и будут какие-то периоды напряженности для знаков Зодиака - они не принесут разрушающего эффекта и не будут иметь тенденцию возвращаться», - пояснила она.

Кроме того, эксперт составила индивидуальный прогноз для каждого знака зодиака. По ее данным, Козерогов, Овнов и Близнецов успех и финансовое благополучие ждут чуть ли не в первые дни Нового года, а вот Раки буду чувствовать себя напряженно уже в начале января. Стоит отметить, что каждый знак длится ровно 30 градусов на натальной карте, поэтому делится на три декады - три отрезка по 10 градусов.

Овен (20 марта — 19 апреля). Представители знака, рожденные с 21 по 30 марта, встретят первые два месяца 2021 года в хорошем расположении духа - дела будут удаваться, а все события будут очень радовать. Напряженным для общения, встреч и умственной работы может стать период с начала июня по начало июля, а удачным - конец июля. Также с середины августа по начало октября у Овнов первой декады будут попеременно с интервалом в неделю появляться небольшие проблемы в рабочих вопросах. А вот с 20-х чисел ноября по начало декабря дела и общение будут идти легко. Однако вторая половина декабря может быть немного напряженной, но вскоре все наладится.

Овнам, рожденным с 29 марта по 3 апреля, 2021 год принесет осознание того, что нужно становиться серьезнее и более ответственным, взять на себя больше обязанностей и выполнить их в течении года.

Для всех Овнов второй и третьей декады успешными для работы, общения и семейных дел будут первые четыре месяца. Однако Овны, рожденные с 15 по 17 апреля, возможно, будут чувствовать повышенную агрессию как к себе, так и к другим. Кроме того, встречать 2022 год Овны, у которых день рождения с 15 по 19 апреля, будут в нервозной обстановке.

Тельцы (20 апреля — 20 мая). Не просто придется Тельцам, рожденным со 2 по 5 мая. Весь 2021 год Уран «не даст им спокойно сидеть на месте», например, заставит пересмотреть взгляды на многие вещи в жизни.

Тельцы, у которых день рождения с 28 апреля по 5 мая, с ранней весны и до конца года, скорее всего, будут чувствовать тоску и одиночество, иметь трудности в достижении целей. Им будет казаться, что «все двери разом закрылись». Однако они должны понимать, что нужно собраться с силами и искать положительные моменты в жизни. Все временно.

Тельцы второй и третьей декады будут чувствовать весь год рост амбиций и желание покорять новые вершины. А для представителей знака, рожденных с 22 апреля по 9 мая, особенно ярким будет время с 20 по 30 апреля.

Со второй половины января и по начало марта у представителей третьей декады знака будет «нервный» период для общения, встреч и переговоров. Также будет трудной вторая половина ноября.

А у Тельцов, рожденных с 12 по 14 мая, будет особенно расслабленное, может даже романтичное настроение, они «полюбят весь мир».

Близнецы (21 мая — 20 июня). Амбициозными в 2021 году будут не только Тельцы, но и Близнецы, у которых день рождения с 22 по 24 мая. Бодрящее действие Юпитера заставит их проявить себя в обществе. Также практически весь год планета будет одаривать своим благотворным влиянием представителей знака, рожденных с 13 по 21 июня.

Близнецы, у которых день рождения с 28 мая по 4 июня ощутят на себе гармоничное действие планеты Сатурн - им захочется стать более собранными и серьезнее относится к жизни. Для них возможен рост доходов и удачное продвижение дел.

Те, кто родился с 30 мая по 3 июня, научатся в 2021 году легко решать проблемы, как настоящие дипломаты.

У рожденных с 1 по 15 июня благоприятным для общения в семье и на работе будет период с середины мая по начало июля и период с начала сентября по конец ноября. Однако не нужно расслабляться, потому что в 20-х числах ноября у рожденных в первой и второй декаде знака может наступить напряженный период, длиться он будет недолго.

А вот Близнецам, рожденным с 12 по 14 июня, следует обратить особое вынимание на свое психологическое здоровье, свои действия и отношения в обществе, поскольку у них может сформироваться неверный взгляд на многие вещи. Кроме того, они могут стать жертвой мошенников или сами проявить такие качества.

Раки (21 июня — 21 июля). Для Раков, дни рождения которых с 4 по 17 июля, встреча 2021 года пройдет в плохом настроении. Им рекомендуют запостись на этот случай успокоительными или чем-то бодрящим.

Некоторые Раки ощутят на себе давление социума или обстоятельств. Они будут думать, что все против них или сами захотят встать против кого-то и «гнуть свою линию. Тем не менее это хороший аспект для выработки характера в течение года.

Другие «наденут розовые очки» и «полюбят весь мир». Такой период продлится примерно полгода.

Раки, рожденные с 2 по 18 июля, будут в период с 5 по 28 сентября испытывать трудности в общении дома и на работе, чувствовать нервозность и проблемы с умственной работой. Может присутствовать мрачный взгляд на мир. А вот для Раков, которые родились, с 18 по 23 июля, такой период может наступить в декабре 2021 года.

Лев (22 июля — 22 августа). Львам, чей день рождения с 28 июля по 6 августа придется ощутить напряженный аспект Сатурна, действие которого может принести депрессивный взгляд на жизнь и непонятную тоску. Хорошие дни придут в конце июля – начале августа.

Труднее всего придется Львам, рожденным с 4 по 6 июля, поэтому им в новом году следует запастись позитивом и терпением.

У Львов, которые родились с 23 июля по 13 августа, прекрасные дни для встреч, походов в салон красоты и развлечений будут с 20 марта по 8 апреля. А вот с 13 апреля по 12 мая у них может наступить неудачный период для рабочих и личных отношений.

Представители знака, рожденные с 4 по 7 августа, почувствуют на себе напряженный транзит Урана. Им вдруг захочется поменять работу, хобби и круг общения. Львам только остается успевать реагировать на неожиданные изменения в жизни.

Львам, рожденным со 2 августа по 18 августа, сентябрь и октябрь придадут оптимизма и активности. Начиная с весны, рост амбиций заставит представителей знака третьей декады делать все, чтобы поднять свой авторитет и доказать профессионализм.

Дева (23 августа — 22 сентября). Девы, которые родились с 4 по 6 сентября, ощутят на себе гармоничное действие Урана. Им в голову будут приходить гениальные идеи, которые они захотят сразу воплотить в жизнь. А с 22 ноября по 5 декабря у Дев, рожденных в первой и второй декаде, могут появиться рабочие проблемы, трудности в общении с родственниками.

Представителям знака, чей день рождения с 7 по 18 сентября, с середины мая по начало июля будет тяжело даваться умственный труд, плохо идти переговоры. Появится мрачное настроение.

Придающее сил действие гармоничного аспекта Плутона ощутят на себе Девы, чей день рождения с 17 по 19 сентября. А вот планета Нептун в 2021 году будет вводить в заблуждения представителей знака, которые родились с 15 по 16 сентября. Могут быть ухудшения памяти и психологические проблемы.

С 19 февраля по 20 марта Девы станут испытывать проблемы в отношениях и недовольство своим внешним видом. Однако в период с 20 апреля по 12 мая все изменится в лучшую сторону.

Весы (23 сентября — 22 октября). В 2021 году Весы будут самым удачливым знаком зодиака. У Весов первой декады год начнется с приподнятого настроения - общение дома и на работе будет радовать, доходы будут расти. Особенно в течении года повезет в финансовом плане рожденным с 15 по 23 октября.

Весам, которые родились с 30 сентября по 6 октября, Сатурн поможет собраться с силами, стать серьезнее и более дисциплинированными, а также легко решить трудные жизненные задачи.

Однако рожденные с 18 по 19 октября начнут испытывать на себе напряженный транзит Плутона, что может выражаться в давлении социума и проблемах. В конце года они будут испытывать трудности в личных и рабочих отношениях.

Но учитывая, что у всех Весов будут в 2021 году два длительных гармоничных транзита, можно надеяться, что давление Плутона не сильно испортит им жизнь. С середины сентября и по конец октября у представителей знака будет очень плодотворный период - высокая активность поможет справиться со всеми текущими вопросами. Несколько напряженными для отношений и заключения договоров у Весов будут дни с 21 марта по 19 апреля.

Скорпион (23 октября — 21 ноября). Представители знака, рожденные с 3 по 6 ноября, могут испытывать приступы «депрессии» - им будет казаться, что весь мир против них. Тяжело будут продвигаться дела, может беспокоить здоровье. Однако Скорпионам важно помнить, что этот период продлится год-полтора, и потом все наладится. Такие напряженные транзиты помогают выработать характер и научиться противостоять трудностям.

А Скорпионы, которые родились с 28 октября по 4 ноября, ощутят прилив сил для решения проблем только под конец года – с 8 по 22 ноября.

В январе Скорпионы всех декад будут испытывать трудности во всех сферах жизни. При этом представители знака, чей день рождения с 14 по 16 ноября, обретут счастье, например, влюбятся. Нептун весь год будет дарить им состояние умиротворения. А Скорпионы, рожденные с 15 по 22 ноября, в 2021 году будут уверенно двигаться к своим целям.

Представители знака, которые родились с 18 по 19 ноября, получат от гармоничного аспекта Плутона больше сил для преодоления преград и уверенности в своих действиях.

Февраль может принести всем Скорпионам трудности как в работе, так и в личных отношениях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря). Стрельцы первой декады начнут год с оптимистической ноты. До начала марта они будут ощущать поддержку планет во всех начинаниях. А Стрельцы, у которых день рождения с 28 ноября по 6 декабря, начнут серьезно относится к выполнению дел и терпеливо решать проблемы. Кому-то такой аспект Сатурна поможет получить хорошую должность.

Стрельцы, рожденные с 7 по 19 декабря, будут довольны своим внешним видом и испытывать легкость от общения в июле. А представителей знака, чей день рождения с 3 по 17 декабря, такой же успех ждет в сентябре и октябре. В этот период следует поехать в путешествие или активно заняться работой.

Рожденных с 13 по 15 декабря почти весь год ждет угнетенное настроение и психологические проблемы. В этот период можно легко пойти на обман или стать жертвой мошенников, довериться не тому человеку. А вот Стрельцов, которые родились с 15 декабря по 21 декабря, с весны и до конца года будут удачно решать любые вопросы.

В марте представители знака, рожденные с 13 по 22 декабря, могут испытывать трудности

Козерог (22 декабря — 20 января). Рожденных в первой декаде знака могут ожидать изменения в доме. Также они смогут успешно завершить то, что не сделали в сентябре прошлого года. Юпитер поможет им улучшить сферу финансов - принесет рост доходов. Однако конец марта и начало апреля, а также 20-е числа сентября и начало октября могут стать нервными периодами, связанными с работой или семьей. Они не будут длительными и к 20-м числам апреля все вопросы решатся. В конце апреля-начале мая Козерогов может немного побеспокоить здоровье, но ничего критичного не будет, все пройдет практически незаметно.

У Козерогов второй декады начнутся перемены в ближайшем окружении. Удачные дни их ожидают в начале марта. А в первые две недели апреля рабочие вопросы и недоразумения в отношениях могут испортить настроение.

Летом и весной Козероги третьей декады могут появиться мысли о том, что надо менять себя и свою жизнь, или переживут подобные события. Осень может принести напряжённость. Трудно будет сосредоточиться. Представителям знака лучше настроиться на неизбежные трансформации, которые пойдут полным ходом. Неожиданные изменения ждут Козерогов в течении года в домашнем кругу. Первые недели апреля могут быть напряженными в вопросах личных отношений и работы. Зато хорошие дни наступят в мае. Однако в 20-х числах октября Козерогам будет трудно принимать решения и общаться с людьми.

При этом заканчивать 2021 год Козероги будут на позитиве.

Водолей (21 января — 18 февраля). Водолеи, рожденные с 27 января по 3 февраля, весь 2021 год будут чувствовать на себе строгое действие Сатурна. Кто-то добровольно возьмется за дисциплину, а кого-то заставят обстоятельства. А вот представители знака, дни рождения которых с 21 по 27 января, уже свою дань Сатурну отдали и могут быть спокойны. При этом Водолеи, рожденные с 3 февраля по 19 февраля, будут налаживать отношения с Сатурном в 2022 и 2023 гг. Действие этой планеты может касаться любых сторон жизни - доходов, работы, обстановки дома, любовных и деловых отношений, здоровья.

«Повезет по всем фронтам» Водолеям, которые родились с 10 по 19 февраля. Юпитер облагородит их Солнышко и принесет достаток в дом, улучшит дела.

Напряженный период в плане общения у Водолеев первой декады (до 29 января) может выдаться в апреле, с конца июня по начало августа и в ноябре 2021 года.

Для всех представителей знака успешным для общения и решения рабочих вопросов будет период с сентября по начало ноября. Конец года у Водолеев пройдет на оптимистичной ноте.

Рыбы (19 февраля — 19 марта). Конец октября и начало ноября для Рыб первой декады сложатся удачно в решении любых вопросов, а конец ноября заставит немного понервничать. Конец года пройдет у них в более - менее спокойной обстановке.

А «любимчиками судьбы» в 2021 году станут Рыбы, рожденные с 19 по 23 февраля. Планета большого счастья – Юпитер - принесет им удачу, увеличение доходов и много радостных событий.

Представители второй декады знака, возможно, в начале года сделают решающий рывок и закончат то, что они начали менять в 2020 году. Рыбы, рожденные с 11 по 12 марта, ощутят на себе расслабляющее действие Нептуна, у них вдруг проснется любовь ко всему миру, желание смотреть на все в «розовых очках».

А вот поберечь нервы желательно с 27 июля по 25 августа Рыбам первой декады, с 14 августа по 12 сентября - второй декады и с 21 августа по 22 сентября - третьей декады.

Напряженный период для общения и умственного труда у всех представителей знака может наступить с 10 мая по 25 июня.