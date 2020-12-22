История: роль военно-морского флота в развитии государства российского

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 декабря 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: cоцсети

В конце декабря 2020 г. исполнится 83 года со дня образования Наркомата ВМФ. Решение это было принято политическим руководством страны в связи с началом работ по реализации десятилетней программы развития ВМФ, направленной на развитие океанского флота, соответствующего статусу великой державы и целям глобальной политики Советского государства.

Эта цель была достигнута в 60-е годы прошлого века, когда ВМФ СССР уверенно вышел на океанские просторы, и это подтвердили стратегические морские маневры «Океан-70». И в этом немалая заслуга была Главного штаба ВМФ, задачами которого было, почему было, потому что в настоящее время многие задачи из тех ГШ ВМФ уже не выполняет.

Тогда в функции ГШ ВМФ входили: разработка планов применения ВМФ в мирное и военное время, а также планов его строительства; контроль за поддержанием постоянной боевой и мобилизационной готовности флотов и флотилий, руководство их оперативной и боевой подготовкой; сбор, изучение и обработка данных обстановки, подготовка материалов для принятия решения Главнокомандующим ВМФ; доведение поставленных задач до исполнителей, контроль за всесторонним обеспечением их решений и организацией взаимодействия между флотами, а также с объединениями и соединениями других видов Вооружённых Сил; организация работы Центрального командного пункта ВМФ.

Наряду с этим в число основных функций ГШ ВМФ входила также организация информации об обстановке, своевременное предоставление донесений в Генеральный штаб, проведение мероприятий по скрытному управлению силами, изучение, обобщение и доведение до нижестоящих штабов и органов управления боевого опыта, результатов боевой службы, оперативной и боевой подготовки, организации военно-научной работы, планирование развития сил и средств флотов с учётом выделенных на это средств и ресурсов.

Все эти задачи решались под единым руководством ГШ ВМФ. Сегодня обстановка другая. Часть функций, причём главных, взял на себя Генеральный штаб или даже Министерство Обороны, флоты подпали под двойное управление Военных округов и Главкомата ВМФ. Это напоминает басню И. Крылова, когда «пироги должен печь пирожник, а сапоги…», нечто подобное уже было в истории Отечественного флота.

В ходе преобразований центральных органов управления флотом в сентябре 1802 г. было образовано Министерство морских сил. В 1828 г. в составе Министерства был сформирован Главный морской штаб, однако таковым он был лишь по названию, ибо не был наделён функциями оперативного управления флотом. К тому же другие органы управления дублировали его деятельность. Несостоятельность этого показала Крымская война 1853-1856 годов.

Начавшиеся реформы морского ведомства в целом дали положительные результаты, но в их ходе были допущены и серьёзные просчёты, одним из которых была ликвидация в 1867 г. Главного морского штаба.

Опыт руководства деятельностью флота в мирное и в военное время доказал значение Морского главного штаба. С началом реализации первой двадцатилетней программы строительства Российского флота вносились коррективы и в органы управления, а в 1885 г. был восстановлен и Главный морской штаб, который в отличие от аналогичных ранее существовавших штабов, стал решать некоторые задачи боевого управления, хотя в то время его функции были ещё развиты слабо. И не случайно среди важнейших причин поражения Российского флота в русско-японской войне 1904-1905 годов явилось отсутствие стратегического и оперативного планов её ведения.

Образование в июне 1906 г. Морского генерального штаба позволило значительно улучшить руководство флотом и организацию подготовки его к войне. Проделанная штабами работа до исхода первой мировой войны в значительной степени обусловило то, что флот выполнил поставленные перед ним задачи в 1914-1917 годах.

Деятельность ГШ ВМФ в годы Великой Отечественной и второй мировой войны в целом, а также в послевоенный период, была направлена на организацию взаимодействия органов высшего управления армии и флота, так сказать, на равноправных условиях, обобщения боевого опыта и развития военно-морского искусства. За первые 20 послевоенных лет ГШ ВМФ обрёл устойчивую организационную структуру. Во многом благодаря слаженной работе штаба советский ВМФ вышел на качественно новый этап своего развития.

И не вина ГШ ВМФ, что в период распада СССР вопреки сопротивлению Главкомов ВМФ и начальников ГШ ВМФ, флот подвергся необдуманным реформам, а сам Главкомат ВМФ превратился в Департамент ВМФ в структуре МО. Об этом свидетельствует одна, почитай из главных задач Главкомата ВМФ – обеспечение реализации МО полномочий по руководству морской деятельностью в интересах решения оборонных задач. А это значит, что ты не должен думать, а обязан выполнять указания свыше.

В то время штабы, тем более ГШ ВМФ, призваны думать и решать дела в пределах своей компетенции. А где эта компетенция ГШ ВМФ сегодня, если флот имеет двойное, а то и тройное подчинение?

Главное, что должен делать ГШ ВМФ, это выполнять программу строительства флота, утверждённую законодательно, которой, к сожалению, нет; разрабатывать оперативно-стратегические планы использования сил флота и заниматься их боевой подготовкой. Но как это делать качественно, если у разных начальников разные требования, порой далёкие от задач флота? Ведь танки не всегда дойдут туда, куда могут дойти корабли! К тому же, как поведал мне офицер, недавно уволившийся в запас:

- Да и откуда им взяться, если сегодня военно-морское искусство в загоне. Нет дискуссий на эти темы, да и единственный журнал ВМФ «Морской сборник», один из старейших журналов России, влачит жалкое существование. А храмом морской истории Центральным Военно-морским музеем руководит сухопутный генерал. Стоял даже вопрос о назначении начальником ГШ ВМФ генерала, но, слава Богу, этого пока не случилось, но….

Одним словом, история развивается по спирали. Но не всегда следующий виток лучше предыдущего. И это показывает история Российского флота, что я и пытался показать в коротком материале.

А то, что роль ГШ ВМФ значительно упала в деле развития ВМФ, видно наглядно. В настоящее время недостаточно разговоров о развитии нашего ВМФ. Чтобы это случилось на деле, необходимо поднять роль ГШ ВМФ в деле руководства флотом, для чего ему вернуть хотя бы функции 60-70-х годов прошлого столетия.

А все эти морские коллегии и судостроительные корпорации не поправят дела. В прошлом, не знаю как сейчас, американцы говорили – хочешь загубить дело, то поручи его различным, тем более нештатным, комиссиям. Нужна государственная программа строительства ВМФ страны и ответственным за её выполнение должен быть Главный штаб Военно-морского флота России!