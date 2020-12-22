Я бы в армию пошел…

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 декабря 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели», Алексей Мартынов, политолог ]

Фото: cоцсети

За последние годы в российском обществе отношение к службе в армии и к Вооруженным Силам вообще, сильно изменилось в положительную сторону.

На фоне внешней тревожной повестки граждане весьма позитивно воспринимают новости о перевооружении Российской Армии, о создании и введении на боевое дежурство новейших, часто не имеющих аналогов в мире систем вооружения. Вместе с тем социологи отмечают принципиально новое отношение вовлеченной и не вовлеченной групп граждан (это в первую очередь родители подрастающих юношей) к прохождению срочной службы в рядах Российской Армии.

На днях были опубликованы результаты исследования проведенного одним из ведущих социологических центров страны ВЦИОМ. Так вот, опрошено было 1600 респондентов в 80 регионах страны с репрезентативной выборкой по гендерному принципу и возрастному составу 18+, а также были проведены углубленные интервью в подгруппах по 500 респондентов. Данные, полученные исследователями, говорят о принципиальных изменениях в отношении к воинской обязанности. Если еще 5-8 лет назад в подобных исследованиях мнения делились почти пополам, особенно в части не вовлеченной аудитории в пользу профессиональной армии и отказа от призыва, то сегодня картина иная.

Важными изменениями в лучшую сторону за последние два–три года респонденты называют качественное перевооружение армии, рост финансирования денежного довольствия военнослужащих и улучшение взаимоотношений в армейских коллективах. Многие снова считают службу в армии «школой жизни», видят в этом сакральный долг Родине, воспитание и дисциплину.

Показательны даже не цифры в пользу срочной службы в новой Российской Армии, таковых 68-80% респондентов. А например, то, что больше всего отмечают участники исследования как негативные моменты службы в сравнении данных полученных внутри опрошенных групп.

Так не вовлеченная группа, те кто не соприкасался с военной службой относительно много (19 процентов) говорит о так называемых «неуставных отношениях», что в свое время стало мэмом среди интеллигенции начала 90-х с легкой руки писателя Полякова. Напомню тем, кто подзабыл, этот мэм стал одним из разрушительных аргументов в пользу развала большой страны в начале 90-х. При том вовлеченные респонденты, отслужившие в РА за последние 5 лет, больше обращают внимание на то, что денежное довольствие могло бы быть выше, а срок службы дольше (сегодня это один год), причем многие указывают на «излишне тепличные условия службы». О «неуставных» тут вспоминают только 5%! В общем это понятная эксплуатация мифа прошлого со стороны так называемой «рукопожатной либеральной тусовки».

В наше время Российская Армия это совсем другая армия, нежели на излете советских времен и тем более после. Современная и хорошо вооруженная, главное с понятным целеполаганием и перспективной задачей. Конечно, как в любой армии мира есть своя изнанка и определенные нюансы организации взаимоотношений в воинских коллективах. Однако все немногочисленные случаи каких-либо инцидентов, которые свойственны не только армии, но любой общественной группе так раздуваются в новых медиа и специфических ангажированных СМИ, что у некоторых не посвященных в практику граждан умышленно создается негативное отношение в военным. Что, конечно, несправедливо и даже вредно.

Сегодня, как и в конце 80-х, идея дискредитации армии остается одной из задач оппонентов государства. Это важная компонента информационной войны, которая развернута против России и длится не первый год. В отличии от событий 30-летней давности теперь, пройдя и пережив сложный период в нашей истории граждане вооружены не только опытом и иммунитетом.

Главное понимание этого процесса есть у государства. Поэтому те структурные изменения, реорганизация и перевооружение которые прошли в Российской Армии за последнее десятилетие, и не только так сказать физически, но и ментально в головах командиров и военачальников выводят отношение к армии в обществе на другой позитивный уровень. Важный лозунг всех наших побед: «народ и армия едины!» снова становится актуальным, как никогда. Люди хотят быть сопричастными к важному делу защиты национального суверенитета, обеспечению безопасности границ и граждан.

Служба в армии снова рассматривается в обществе как социальный и даже карьерный лифт на фоне сворачивания во всем мире либеральной рыночной конструкции при первом серьезном вызове всемирной пандемии коронавируса. Глобализация и условно открытое информационное пространство тут играет злую шутку со своими создателями, обращая смыслы против них.

Представляется, что в ближайшие годы такие базовые государственные институты как Армия будут все больше востребованы и поддержаны обществом, как фундаментальная основа не только государства, но и общества в целом. Это совсем не говорит о том, что неминуемо грянет Новая Мировая война, о которой все чаще кликушествуют диванные эксперты в тех же сомнительных СМИ и новых медиа. Скорее наоборот. Такой возврат общества к реальным институтам не только у нас, но во всех важных странах мира как раз дает осторожную надежду на то, что человечество не только победит все опасные вирусы, но и снова выстроит прочную архитектуру мировой безопасности и взаимодействия.