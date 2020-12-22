«Лучше бы этот миллион потратили на что-нибудь вроде помощи населению». В Нововоронеже снесли «злополучный» памятник Алёнке

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22 декабря 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

По-настоящему страшный памятник Алёнке в Нововоронеже был подвергнут демонтажу. А между тем, скандал вокруг него возник аж спустя три дня после официального открытия монумента. Большая часть людей в соцсетях подвергла памятник жестокой и беспощадной критике. Возникли ожесточённые споры из-за «внешности» этой самой Алёнки и из-за громадных для многих россиян денег, потраченных на сие творение.

Дело дошло даже до обсуждений в кругу известных людей страны. Посему власти и решили пойти навстречу большей части критиков, дабы не очернять репутацию города. Демонтаж уже осуществлён. Замглавы администрации Новоронежа Светлана Тулинова сообщила о том, что всё же решение было воспринято достаточно неоднозначно, и некоторые люди всё же не поняли, зачем именно его сломали. Поэтому памятник отправят на хранение в муниципальное предприятие.

Сама установка этого монумента была приурочена к 250-летию села Новая Аленовка. Памятник посвятили одной из девушек по имени Алёна, которая искала место для переселения и вскоре нашла таковое у небольшого ручейка. По словам Тулиновой, на создание произведения искусства было потрачено порядка 1 миллиона рублей, но при этом туда не вкладывались средства из бюджета. Критики в интернете как раз заявляли, что «лучше бы этот миллион потратили на что-нибудь вроде помощи населению».