Судя по африканским поверьям, динозавры на Земле ещё не вымерли?

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 декабря 2020, 01:38 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Криптидов в нашем мире набралось уже великое множество. Но при этом, мы не имеем никаких доказательств их реального существования, окромя легенд и рассказов очевидцев. Конечно же океан – всё ещё очень неизученная сфера Земли. Там действительно могут сохраняться какие-нибудь доисторические криптиды. Чего стоит один только мечехвост, возраст которого насчитывает почти 500 миллионов лет. Но в Африке давно существует поверье о неком Мокеле-Мбембе, обитающем в бассейне реки Конго. Эта легенда вводит учёных в недоумение. Если в океане всё ещё могут сохраняться древнейшие создания, то на Земле они едва ли могли остаться. Тем более, если речь идёт о динозаврах.

Однако, судя по описаниям местных жителей, в Конго обитает либо какой-нибудь завропод из юрского периода, либо самый настоящий плезиозавр. Толком неизвестно, о ком же именно ведётся речь. Внешний вид этого существа, описанный очевидцами из Африки, нередко напоминает Лох-несское чудовище. Мокеле-мбембе приписывают длинную шею, голову ящера и агрессивное хищническое поведение. По данным некоторых племён, таинственный динозавр может охотиться на бегемотов, которые его боятся и уходят подальше. По другим сведениям, он является травоядным существом. Сколько бы ни организовывались экспедиции в Конго для поисков этого создания, ни одна из них так и не увенчалась успехом. Ни один из натуралистов не сталкивался с мокеле-мбембе. Из этого иногда создаётся впечатление, что это существо – лишь продукт мифологии местных жителей.

В 2001 году BBC и Discovery Channel сняли целый кинофильм, посвящённый поискам загадочного мокеле-мбембе. Из бесед с представителями племён, эксперты выяснили, что таинственное существо могло быть…. Обычным носорогом. Дело в том, что в бассейне реки Конго носорогов практически не сыскать. Местные народы – обычно не любители далёких путешествий. Но носороги вполне могли обитать в этих землях столетия назад. Из всего этого натуралисты сделали выводы, что под мокеле-мбембе имеется ввиду любой из африканских носорогов. Более того, когда один из экспертов показал местным фотографию носорога, они ответили, что это и есть тот самый мифический монстр. Поэтому учёные и подумали, что легенду создали те, кто воочию видел этих гигантских свиноподобных животных в далёкие времена. К тому же таинственные следы мокеле-мбембе, на которые указывали охотники ещё в начале первых экспедиций, тоже могли принадлежать носорогам.

Правда стоит учитывать и мнение криптозоологов, которые занимаются поисками диковинных созданий на Земле. За столетие всей этой криптозоологической кампании исследователи беседовали со многими местными в Конго и получали совсем неоднозначные сведения. Некоторые африканцы говорили про то, что мокеле-мбембе обладает очень длинной шеей, свойственной скорее динозавру, а также об имеющейся чешуе. Более того, поступала информация о плотоядности данного зверя. В таком случае, к носорогу это животное уже не может приравниваться. Почти нигде не сообщалось о наличии у зверя гигантского рога. Биолог по имени Рой Маккал предпринял две экспедиции по поиску мокеле-мбембе и потерпел фиаско. Но он до сих пор уверен, что загадочное создание – вовсе не носорог, а настоящий доживший до наших дней завропод. Маккал категорически не согласен с тем, что мокеле-мбембе может быть млекопитающим или земноводным. Но официальная наука вообще не признаёт существование выживших динозавров, и называет легенду об африканском «динозавре» обычной фантастикой.