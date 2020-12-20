2020-й - год эпидемии, землетрясений и массовых протестов​

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 декабря 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

2020 год стал настоящим ударом для всего человечества. Можно сказать, что он просто взял и перевернул жизнь миллиардов людей с ног на голову. Даже самые бывалые астрологи не ожидали, что год пройдёт именно… так. Всё, что мы получили в 2020-м – это были сплошные тяжёлые испытания. Многие испытания действительно сделали нас сильнее, но были и те, которые сломали некоторых людей. Этот год отчётливо показал достоинства мировых правительств, раскрыл всю истинную сущность властей. Коронавирусная пандемия охватила весь мир, заразив более полусотни миллионов человек. Достойные правители тут же заняли позиции своих граждан и встали на их защиту, обеспечив их самым необходимым. Недостойные – бросили своих людей умирать. К счастью, достойных правителей было всё же больше, чем тех, которым плевать на сограждан.

2020-й также был знаменит раскрытием всех «карт». Имеется ввиду, что многие тайны вдруг стали явными. Многое из того, что было ранее сокрыто и закопано в песок, вышло наружу, и причём с удвоенными темпами. Это можно сказать по поводу давней вражды между армянами, турками и азербайджанцами, а также на тему летних событий в США. Как оказалось, проблема «белых» и «чёрных» не только актуально в современных Штатах, но и даже зашкаливает. Одно только убийство темнокожего Джорджа Флойда вызвало бурю антирасистских настроений. Правда, в итоге эти акции против насилия сами обернулись насилием, а идеи о равенстве быстро превратились в пропаганду «превосходства темнокожих». В любом случае, Америка никогда не забудет 2020-й год и все его события. Не забудет она и борьбу со своим главным соперником – Китайской Народной Республикой; борьбу, которая едва не привела мир к ядерной войне.

В этом году также случалось много землетрясений. Они происходили даже там, где их совсем не ждали. Чего стоят только недавние толчки в районе Милана, где тряска не ощущалась с конца 14 столетия. Магнитуда составила почти 4 балла. Землетрясения накрыли и нашу страну. Стоит вспомнить события в Иркутске и в Забайкалье, где тряска едва не привела к панике. Магнитуда землетрясений в тех регионах так же балансировала в районе 4-х баллов. Но к счастью, всё обошлось, и никто не пострадал. Пострадала разве что людская психика. А вот в Турции тряска довела до серьёзных разрушений. 30 октября 2020 года в районе Измира произошло сильное землетрясение магнитудой в 7 баллов. 116 человек погибли, 1034 было ранено. Толчки вызвали цунами, которое подтопило городские улицы.

Всё, что упоминается здесь – лишь малая часть бедствий, произошедших в 2020 году. Ещё не стоит забывать ужасающие лесные пожары в Австралии, наводнения в Японии, экологическую катастрофу в Авачинской бухте, чудовищный взрыв в порту Бейрута. И год ещё пока не закончился. Так что, как говорится, будем ждать его конца и молиться о скорейшем избавлении от всех этих напастей. 2020-й никогда не будет забыт. Он навсегда войдёт в историю, как один из самых апокалиптических годов для всего человечества.