«Фёдор» не виноват. Разработчик антропоморфного робота отверг его причастность к утечке воздуха на МКС

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20 декабря 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Недавние новости об утечке воздуха на МКС вызвали серьёзное обсуждение в соцсетях. Но космонавты не считают сложившуюся ситуацию опасной для жизни.

Буквально вчера российский космонавт Павел Виноградов назвал положение не критичным. Он сообщил СМИ, что станция работает нормально и никаких проблем на борту не имеется. Но тем не менее, проблема остаётся проблемой. Виновники в утечке воздуха по-прежнему не найдены. Было предположение, что всё случилось из-за недавно запущенного робота «Фёдора». В конце лета 2019 года «Фёдор» посетил МКС, отправившись туда на корабле «Союз МС-14». Он был испытан, как в автономном режиме, так и в режиме прямого управления. Первые сведения об утечки прошли в сеть уже осенью прошлого года.

Федор

Но как бы «Фёдора» ни обвиняли, его создатель наотрез отказывается считать своё детище главным виновником. Считается, что робот вызвал утечку воздуха при выгрузке и загрузке. Главный разработчик механического создания Евгений Дудоров заявил, что подобное предположение попахивает абсурдом. При этом, он приводит доказательства, что ширина робота по плечам достигает 550 метров. Это означает, что он легко может преодолевать все переходные люки, и попросту не способен нанести «увечье» станции. «Этот вариант полностью исключён», - говорит Дудоров.