Землетрясение в Италии 17 декабря не привело к серьёзным последствиям​

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20 декабря 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

2020-й год продолжает сотрясать не только человечество, но и всю планету Земля. То мы слышали вести о землетрясении в Иркутске. Затем получили информацию о трагической катастрофе в Турции, приведшей к гибели людей. Теперь же толчки начались и в Италии.

К счастью, в этот раз всё обошлось, и никаких жертв не было. Но итальянцы оказались серьёзно напуганы. Того, что произошло недалеко от Милана 17 декабря, не случалось в тех местах добрые столетия. Больше всех перепугались сами миланцы. Им даже показалось, что стихия вот-вот выйдет из-под контроля и начнёт всё разрушать. Впервые за 520 лет жители Ломбардии ощутили настоящую дрожь земли. В соцсетях поднялась серьёзная паника.

В 19 часов по Московскому времени 17 декабря Нацинститут геофизики Италии зафиксировал подземные толчки. Сам эпицентр находился к северо-западу от Милана, в коммуне Перро. Стихия пронеслась на глубине 56 километров. Общая магнитуда составила почти 4 балла (3.9). Спустя некоторое время, власти объявили об окончании землетрясения. Также сообщалось, что никто не пострадал. Не было выявлено ни одного разрушения. В целом, землетрясения в этих местах вообще редкое явление. Последний раз нечто подобное здесь случалось аж в 1396 году в результате сближения реки По и Европы. Более это явление уже не повторялось. Тогда, так же как и сейчас, всё обошлось без трагедий. Но что же будет дальше, пока никому неизвестно.