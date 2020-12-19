Турция: коронавирус и взрыв в больнице Газиантепа

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19 декабря 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Коронавирус до сих пор не утихает, несмотря на все отчаянные меры борьбы со стороны человечества. Турция так же, как и страны Европы, страдает от второй волны пандемии.

Сегодня оттуда поступили тревожные данные. В одной из больниц города Газиантеп взорвался кислородный аппарат. К сожалению, без жертв не обошлось. По меньшей мере, погибло 8 пациентов. В основном это пожилые или очень пожилые люди (от 56 до 86 лет). Взрыв произошёл прямо в реанимации для коронавирусных больных. 11 пациентов с Covid-19, были переведены в другие учреждения. Об их состоянии ничего не рассказывается. На данном этапе расследованием занимаются полицейские структуры.

Общая ситуация с коронавирусом в Турции всё так же не слишком положительная. Власти и медики советуют российским туристам держаться крайне осторожно на территории этой страны. На сегодня там зафиксировано почти 2 миллиона заболевших (точная цифра – 1 989 090). За всю пандемию умерли 17 610 пациентов. С каждым днём заражаются по 20 000 человек и более. Недавние суточные приросты балансируют около отметки в 27 000. Выздоровевшие тоже есть, и их немало. Зафиксировано уже более полутора миллиона людей, успешно преодолевших инфекцию. Точное их количество – 1 753 552.