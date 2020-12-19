Тайна Морского епископа

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 декабря 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Европейский фольклор, как и любой другой, тоже полон всевозможных интересных существ, многие из которых могли действительно жить среди наших далёких предков. Морской епископ – не исключение. Эта легенда возникла ещё на побережье Балтийского моря в далёком Средневековье. Тогда об этих загадочных созданиях не раз заговаривали рыбаки. В 1433 году поляки выловили одного такого епископа и сразу же привезли королю. По описаниям, это таинственное морское животное выглядело, как крупная чешуйчатая рыба с острыми боковыми плавниками и большущим плавником на спине. К тому же голова у этого создания обладала острым гребнем, напоминающим епископскую митру. Вот именно из-за митры животное и было названо морским епископом.

Вначале к созданию обращались на разных языках. Люди полагали, что оно разумно и сможет ответить на все их вопросы. Но животное лишь молчало, продолжая таращиться на всех своими прозрачными глазками. Когда морского епископа привезли к королю, сам владыка Польский попытался наладить с ним контакт. В этом ему активно помогало местное духовенство. Они пытались накормить епископа, но тот отказывался от пищи. Затем существует поверье, что загадочное существо обратилось к польским духовникам. Говорилось, что епископ даже общался с ними с помощью знаков, и убедил их отпустить его обратно в море. Перед тем как скрыться среди морских волн, он осенил своих освободителей крестным знаменем. Конечно, большая часть всего этого рассказа – не более, чем миф. Но доля правды здесь тоже есть. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, а всё остальное – правда. Со сказками то же самое.

Были также сведения о поимки ещё одного епископа, и случилось это уже в 1531 году в Германии. Как говорилось, в неволе он прожил только два дня. На самом деле точно неизвестно, о ком именно идёт речь. Ещё более удивляет то, что люди местных стран именовали всяких загадочных морских созданий епископами или монахами. Морской монах тоже существовал в те времена, и по легендам, даже заманивал к себе любопытных путников, а потом утаскивал в воду. Вероятно, церковников в тех землях не сильно любили (и это не удивительно, ведь тогда уже все начинали понимать, что такое Ватикан). Что же до самого морского епископа, то эта удивительная история приравнивается к обычным сказкам. Однако есть учёные, исследовавшие материал досконально. Они предполагают, что речь идёт о гигантском скате или манте, которые действительно могли обитать в ту эпоху в Балтийском море. Сейчас там едва ли можно найти подобных созданий, но никто не говорит, что они не могли там жить столетия назад.