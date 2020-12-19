Нагорный Карабах: как разгорался конфликт во времена позднего СССР при Горбачёве

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 декабря 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня у всех на слуху военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Яблоком раздора является Нагорный Карабах. Конфликт этот длится веками, но особенно он разгорелся в конце 20-го века, конкретно в 1988 году. Многие, и правильно, считают его началом развала великой страны СССР.

Во всяком спорном вопросе надо искать исторические корни и на их основе приходить к компромиссу, потому что всем ясно – жизнь не стоит на месте и надо учитывать современные реалии.

Вернёмся в не такой уж и далёкий 1988 год, когда тлевший долгое время фитиль загорелся в Степанакерте и добрался до Баку.

В череде межнациональных конфликтов, которые охватили СССР в его последние годы, ставка противников СССР была сделана именно на национальный вопрос, но выводы из этого не сделаны и сегодня, Нагорный Карабах стал первым. Политика перестройки, начатая Михаилом Горбачёвым, на примере Карабаха показала полную несостоятельность советского руководства, которое не только развалило Союз, но его действия аукаются и сегодня.

Всё началось с малого, этого часто не учитывают политики, когда в армянском селе Чардахлы, которого уже сегодня нет, секретарь КПСС Шамхорского района азербайджанец Асадов начал действовать нахрапом. В декабре 1987 г. он во главе отряда милиции устроил погром в селе на родине маршала Баграмяна в день его 90-летия. Чаша национальных чувств была переполнена, и жители Нагорного Карабаха, где около 85% были армяне, хотя территория автономной области входила в состав Азербайджанской республики, выдвинули лозунг присоединения Карабаха к Армении. Даже партактив Нагорного Карабаха высказался за присоединение к Армении. Особенно радикально повела себя молодёжь.

В Баку и в других городах Азербайджана вспыхнули ответные действия, в них стали проходить массовые акции с требованием сохранить Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

Шушинский район Нагорного Карабаха был единственным, где преобладало азербайджанское население. Там стали подогреваться слухи о том, что в Ереване и Степанакерте «зверски убивают азербайджанских женщин и детей». Это были нелепые слухи, не имевшие под собой реальной почвы, но они действовали на обывателя. И 22 февраля 1988 года толпа вооружённых азербайджанцев пошла «походом на Степанакерт, чтобы навести там порядок». Толпу удалось остановить у населённого пункта Аскеран, погибло два человека, одним из которых был азербайджанец, убитый милиционером азербайджанцем.

Но настоящий взрыв состоялся там, где его не ждали – в Сумгаите, городе спутнике Баку. Этот позор Азербайджана до сих пор помнят мои ровесники, а молодёжь забыла. А зря!

В городе стали появляться люди, называющие себя «беженцами» из Карабаха, рассказывающие об ужасах творимых там армянами. В этих рассказах на самом деле не было и слова правды, но обстановка так накалилась, что грянул взрыв….

Москва наблюдала, но действий решительных не предпринимала. Правда, её посланники посещали обе столицы, но их слова только успокаивали руководство республик, но не предлагали конкретных мер.

Только 21 февраля 1988 г. состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС по вопросу, за которым внимательно наблюдали в обеих республиках. Но решение его было столь неопределённым, что ничего конкретного не предлагало. События нарастали….

Они стали не только началом развала великой страны, руководство которой можно упрекнуть не только в бездеятельности, но кое в чём и посерьёзнее.

Начавшийся конфликт в Нагорном Карабахе, переросший в войну, отразился и на судьбе известного во всём мире азербайджанца, родиной которого был Карабах, певца Рашида Бейбутова (1915-1989). Будучи депутатом Верховного Совета СССР, палаты национальностей, он сказал Михаилу Горбачёву слова, которые ему сказать не решался никто.

В 1988 году, когда события на Кавказе разрастались, М. Горбачёв пригласил к себе депутатов Верховного Совета СССР от Азербайджана и Армении. Поздоровавшись со всеми, он сказал самому уважаемому из них Бейбутову: «Рашид, как дела? Садись поближе ко мне!». Рашида такая фамильярность удивила, и он откровенно ответил, он был прямой человек: «Плохо дело, Михаил Сергеевич. Перед моим театром стоят танки. Что это такое?!». Горбачёв воскликнул (речь шла о Баку – В.К.): «Но это наши танки!» - Рашид возразил: «Танки – это агрессия, это война, это кровь. Остановите это! Вопрос Карабаха надо решать немедленно». Воспринял ли эти слова Горбачёв – вопрос остаётся открытым до сих пор.

Приехав домой в Баку, Бейбутов думал, что его арестуют. Он понимал, что его словами недовольны, как в Москве, так и в Азербайджане. Но дело было глубже. Отношение властей к Рашиду Бейбутову изменилось, но его пока не трогали. Конфликт в Нагорном Карабахе разрастался.

В феврале 1989 г. Бейбутов проходил обычное для депутата Верховного Совета СССР обследование в Кремлёвской больнице. Врачи дали справку, что он абсолютно здоров. В июне того же года он опять попал в эту же больницу из-за недомогания почек. Чувствовал себя хорошо, рядом с ним была жена. Но в последний день её к нему не допустили.

Рашид скончался в четыре часа утра, а о его кончине жене сообщили только в восемь, и сразу потребовали подписать документ об отсутствии претензий и отказе от вскрытия тела мужа. Странная смерть – не правда ли? Становится немного понятно, но не совсем, потому что это не придаётся огласке, да и имя Рашида Бейбутова сегодня вспоминают редко, в отличие от Муслима Магомаева.

Рашид Бейбутов был очень популярен во всём мире. Его выступления по карабахскому вопросу могли бы изменить планы Кремля.

Вопрос Нагорного Карабаха не только политический, но и роковой!

Я привёл этот небольшой экскурс в историю, чтобы напомнить, что народы не решают ход истории, они только страдают, а его решают отдельные люди от политики, наделённые властью, зачастую в своих корыстных целях. И они боятся мнения народа. Что стоило тогда провести всенародный референдум в Карабахе и на его основе принять правильное решение? Сегодня это тоже единственный путь к миру! Но власти всегда боятся этого действа, хотя оно и записано в Конституциях многих стран, потому что их итоги зачастую идут в разрез с действиями политиков!

Хочу закончить свой короткий материал словами армянского поэта Ованеса Туманяна:

Откуда и за что, сосед,

На нас свалилось столько бед?

За нас ответит вам народ –

Найдутся мухи – был бы мёд!

История учит тому, что её никто не изучает!

P.S. Тема интересная, но её почему-то боятся поднимать наши СМИ, даже тогда, когда в Карабахе гибнут наши миротворцы, а азербайджанский лидер грозит и хочет продолжить дальше…