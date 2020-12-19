Тайна кадборозавра в Британской Колумбии до сих пор не раскрыта

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 декабря 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Криптозоология – крайне интересная наука. Она рассказывает о тех существах, которые, возможно, до сих пор бороздят океаны нашей планеты. В основном тематика касается морских просторов. Суша нашей планеты уже изучена, чего не скажешь про океанические глубины. Одна только Марианская впадина вызывает настоящую дрожь у любого учёного. Но есть и другие сведения о криптидах, чуть поближе к материкам. Речь идёт о загадочном кадборозавре, который, по слухам, до сих пор обитает в районе побережья Северной Америки. Что это за существо, практически никто объяснить не может. Но оно есть.

В отличии от Лох-несского чудовища, сообщения о кадборозавре поступают совсем не редко. Местные жители утверждают, что таинственная морская рептилия действительно существует. Сведения об этом поступают в течение более, чем 200 лет. За всё это время было зафиксировано 300 наблюдений. Встречи с вероятным криптидом происходили не только в районе залива Кадборо, но и даже недалеко от Сан-Франциско. Наиболее известные наблюдения датируются 30-ми годами ХХ века. Об этом существе тогда говорили практически в каждой газете. Но со временем всё это сошло на нет. Люди стали забывать про таинственного кадборозавра. Вполне возможно, это случилось из-за переключения всего человечества на Вторую Мировую войну.

В 2009 году криптида заснял человек по имени Кэлли Нэш. Он убеждал учёных признать существование кадборозавра и начать его исследование. Нэш заявлял, что действительно видел кадборозавра. Но официальная наука напрочь отвергла его видеоматериалы. Учёные мужи отказались признавать сведения Нэша за правду. Тем не менее, это ещё не означает, что кадборозавр не может существовать. Те, кто его видел, как правило описывают его, как огромного тридцатиметрового змея с головой, похожей на лошадиную или верблюжью. По слухам, животное развивает скорость чуть ли не до 50 километров в час. Судя по описаниям, это действительно какой-то монстр. Хотя есть мнение, что змеем он только кажется издалека. Вероятно, речь идёт о выжившем дорудоне или базилозавре, а может быть даже о плезиозавре. Никто ведь не видел его конечностей. Вполне возможно, что это совсем даже не змей, а один из древних пращуров китов, а может быть и действительно самый настоящий наследник юрского периода.

Тайна кадборозавра, между тем, остаётся неразгаданной. Официальная наука не спешит изучать «мифических созданий». А люди всё реже и реже упоминают про загадочного океанского криптида. Есть даже вероятность, что кадборозавр уже лет десять, как уплыл с тех мест в другие акватории, либо же был убит браконьерами. С 2009 года прошло слишком много времени.