«Верните икону обратно». Подарок Лаврову вызвал возмущение в правительстве Украины

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18 декабря 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В прокуратуре Боснии и Герцеговины уже рассматривается дело сербского представителя Милорада Додика, который вручил особый подарок министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Речь идёт о 300-летней иконе, созданной ещё в Российской империи. В давние времена она была вывезена из Луганска. Теперь же дело дошло до конфликта не только с Боснией, но и с Украиной. Украинская сторона потребовала от России немедленного возвращения подарка. Причём вернуть его нужно не в Боснию, а непосредственно в Украину, так как это, по мнению местных делегатов, «культурное благо». Дипломатическая миссия уже направила ноту протеста в Сараево.

На данном этапе конфликт ещё не исчерпан. В соцсетях данное событие уже вызвало бурное обсуждение. Люди считают, что Украине вообще не стоит претендовать на артефакты трёхсотлетней давности, и это выглядит довольно глупо. С таким же успехом, пожалуй, можно претендовать на всё, что в своё время принадлежало древним славянам, жившим на территории современной Украины. По поводу иконы – ситуация очень непростая и грозит она серьёзным скандалом. При этом совсем не уточняется, каким образом МИД Боснии и Герцеговины должен забрать подарок у Лаврова.