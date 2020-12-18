«Бракованная партия» уже в пути! Новый сериал по Звёздным войнам от Дэйва Филони выйдет в 2021 году

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 декабря 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В этом году мы уже получили пакет сюрпризов от авторов сериала «Войны клонов». Нам была дарована возможность лицезрения 7-го сезона, в котором мы познакомились с так называемой «Бракованной партией», элитным отрядом генно-модифицированных клонов. Сразу несколько серий было посвящено именно этим бойцам. Закончился 7-й сезон совсем неоднозначно. Нам показали эпизодично тот самый знаменитый Приказ 66, инициированный канцлером Палпатином. Благодаря этому Приказу, микрочипы, встроенные в мозги клонов, заставили их убивать всех джедаев в Галактике. Но некоторые клонированные солдаты всё же сумели избежать пагубного воздействия зловещего ситха.

Судя по всему, «Бракованная партия» не подверглась внедрению кибернетических имплантов. И о судьбе этих бесстрашных бойцов мы узнаем в следующем году. Дэйв Филони и компания «Дисней» анонсировали новый каноничный мультсериал. Сериал так и называется «Бракованная партия». Можно сказать, что это неофициальный 8-й сезон «Войн Клонов». Трейлер уже можно посмотреть в Youtube на русском языке. Уже по кадрам этого зубодробительного ролика, мы отчётливо понимаем ситуацию. Речь пойдёт о самых тёмных днях для Республики, а также об уничтожении всей демократии. Возможно, режиссёры и сценаристы покажут нам то, что должны были отразить во всех предыдущих сериях «Войн Клонов», а именно – судьбу офицеров и генералов Республики, столкнувшихся с перестановками по всей Галактике.

Одно мы знаем точно. «Бракованная партия» едва ли перейдёт на сторону Империи. Едва ли она склонит головы перед каким-то чернокнижником, объявившим себя абсолютным монархом. Уж на то она и «бракованная», чтобы быть с изъянами. Сериал выйдет в 2021 году. Точная дата пока неизвестна. Но уже по одному ролику понятно, что это будет один из самых зрелищных сериалов по вселенной Джорджа Лукаса.