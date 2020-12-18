Тлалок, загадочный вдохновитель Титанов в мире «Дюны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 декабря 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Тлалок – один из самых таинственных персонажей вселенной «Дюны», введённый уже Брайаном Гербертом в сагу о Батлерианском Джихаде. По официальным сведениям, он был представителем расы Тлейлаксу, который жил в последние годы существования Старой Империи. Он – один из первых Титанов, настоящий вдохновитель переворота, приведшего к воцарению над империей военной группировки Андрея Скуроса Атрейдеса, пращура великого Пауля Атрейдеса. Об этом персонаже практически ничего неизвестно. Многие данные были потеряны. Но те, кто с ним имел знакомство, утверждали, что Тлалок был далеко не обычным смертным. Он считался Провидцем среди Титанов, и как поговаривают, действительно обладал сверхъестественными способностями. Его по праву можно назвать настоящим древним колдуном, вдохновившим группу ненавистников старого режима на великий мятеж.

Настоящее имя этого существа неизвестно. Вероятнее всего, его так и звали, Тлалоком, в честь одного из верховных богов ацтекской мифологии. Как говорят легенды, он родился в звёздной системе Талим, находящейся на самой окраине вселенной. Был ли он человеком, или же представлял собой более высокоразвитую сущность, никто не знает. Но Титаны считали его своим учителем и пророком. Тлалок первым заметил, что империя людей деградирует. В те времена человеческая цивилизация свалила большую часть работы на машин. Роботы в буквальном смысле делали всё за людей. Сами же представители человеческого рода предпочитали пребывать в блаженстве и празднестве, совершенно забывая про саморазвитие. Тлалок посчитал, что старая цивилизация должна погибнуть и призывал к глобальным изменениям.

Пророческие слова загадочного ясновидца, как правило, воспринимались как бредни фанатика и бунтаря. За Тлалоком тщательно следила полиция. Большая часть людей считала его безумецем. Однако его слова коснулись нескольких амбициозных и разочарованных в системе персон, представителей элитного общества. Первым учеником Тлалока стал Андрей Скурос Атрейдес, который принял имя Агамемнон в честь своего дальнего предка. Вскоре к Тлалоку и Атрейдесу присоединились и другие смутьяны, впоследствии нарёкшие себя Титанами. Группа террористов, руководимая загадочным вождём, решилась свергнуть старый режим и установить собственную диктатуру. Тлалок полагал, что новая власть поможет человечеству отринуть «злополучный сон» и прийти к небывалому прогрессу. В качестве армии предполагалось использовать машины, которые были успешно перепрограммированы титаном Барбароссой.

Восстание увенчалось успехом. Старая Империя пала. Но никакого прогресса за этим не последовало. Напротив, галактика окунулась в бесконечную кровопролитную войну. Роботы стали основной боевой силой нового правящего режима. Так началась Великая эпоха Титанов. Тлалок поначалу быллидером этой империи и духовным наставником для своих учеников. Однако через семь лет он погиб в результате простого несчастного случая. Смерть ясновидца вызвала панику среди оставшихся титанов, которые считали его едва ли не бессмертным. К тому же гибель Тлалока сильно повлияла на Андрея Скуроса и буквально изменила его сознание. Он понял, что любая земная оболочка смертна и крайне слаба. Именно смерть учителя привела к тому, что Титаны осознали свою хрупкость и добровольно превратили себя в кимеков, дабы познать вечную жизнь в новых кибернетических телах.