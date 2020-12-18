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Аргументы Недели Мнение 13+

Тлалок, загадочный вдохновитель Титанов в мире «Дюны»

, 09:06 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Тлалок, загадочный вдохновитель Титанов в мире «Дюны»
Фото: cоцсети

Тлалок – один из самых таинственных персонажей вселенной «Дюны», введённый уже Брайаном Гербертом в сагу о Батлерианском Джихаде. По официальным сведениям, он был представителем расы Тлейлаксу, который жил в последние годы существования Старой Империи. Он – один из первых Титанов, настоящий вдохновитель переворота, приведшего к воцарению над империей военной группировки Андрея Скуроса Атрейдеса, пращура великого Пауля Атрейдеса. Об этом персонаже практически ничего неизвестно. Многие данные были потеряны. Но те, кто с ним имел знакомство, утверждали, что Тлалок был далеко не обычным смертным. Он считался Провидцем среди Титанов, и как поговаривают, действительно обладал сверхъестественными способностями. Его по праву можно назвать настоящим древним колдуном, вдохновившим группу ненавистников старого режима на великий мятеж. 

Тлалок, загадочный вдохновитель Титанов в мире «Дюны»

Настоящее имя этого существа неизвестно. Вероятнее всего, его так и звали, Тлалоком, в честь одного из верховных богов ацтекской мифологии. Как говорят легенды, он родился в звёздной системе Талим, находящейся на самой окраине вселенной. Был ли он человеком, или же представлял собой более высокоразвитую сущность, никто не знает. Но Титаны считали его своим учителем и пророком. Тлалок первым заметил, что империя людей деградирует. В те времена человеческая цивилизация свалила большую часть работы на машин. Роботы в буквальном смысле делали всё за людей. Сами же представители человеческого рода предпочитали пребывать в блаженстве и празднестве, совершенно забывая про саморазвитие. Тлалок посчитал, что старая цивилизация должна погибнуть и призывал к глобальным изменениям.

Пророческие слова загадочного ясновидца, как правило, воспринимались как бредни фанатика и бунтаря. За Тлалоком тщательно следила полиция. Большая часть людей считала его безумецем. Однако его слова коснулись нескольких амбициозных и разочарованных в системе персон, представителей элитного общества. Первым учеником Тлалока стал Андрей Скурос Атрейдес, который принял имя Агамемнон в честь своего дальнего предка. Вскоре к Тлалоку и Атрейдесу присоединились и другие смутьяны, впоследствии нарёкшие себя Титанами. Группа террористов, руководимая загадочным вождём, решилась свергнуть старый режим и установить собственную диктатуру. Тлалок полагал, что новая власть поможет человечеству отринуть «злополучный сон» и прийти к небывалому прогрессу. В качестве армии предполагалось использовать машины, которые были успешно перепрограммированы титаном Барбароссой.

Тлалок, загадочный вдохновитель Титанов в мире «Дюны»

Восстание увенчалось успехом. Старая Империя пала. Но никакого прогресса за этим не последовало. Напротив, галактика окунулась в бесконечную кровопролитную войну. Роботы стали основной боевой силой нового правящего режима. Так началась Великая эпоха Титанов. Тлалок поначалу быллидером этой империи и духовным наставником для своих учеников. Однако через семь лет он погиб в результате простого несчастного случая. Смерть ясновидца вызвала панику среди оставшихся титанов, которые считали его едва ли не бессмертным. К тому же гибель Тлалока сильно повлияла на Андрея Скуроса и буквально изменила его сознание. Он понял, что любая земная оболочка смертна и крайне слаба. Именно смерть учителя привела к тому, что Титаны осознали свою хрупкость и добровольно превратили себя в кимеков, дабы познать вечную жизнь в новых кибернетических телах.

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