Блуп – таинственный океанский монстр или просто столкновения айсбергов?

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 декабря 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Океан по праву считается одной из самых не изученных сфер на Земле. Кто знает, что именно может скрываться в его глубинах? Учёное сообщество утверждает, что знает практически всё о водном мире планеты. Но так ли это на самом деле? Как говорится, утверждать можно всё, что угодно, а на деле – мы практически ничего не знаем о собственном мире. Планета всё ещё не изучена, но при этом человечество активно рвётся в космос, дабы покорить далёкие галактики. Мы даже ещё не освоили водные пространства.

Bloop – одна из главных причин полагать, что в океане есть куда более крупные существа, чем киты, можно сказать, настоящие чудовища. Этот низкочастотный звук был впервые зафиксирован в 1997 году, благодаря работе Национального управления океанических исследований США. Даже были определены координаты звука. Точные данные – 50 градусов южной широты и 100 градусов западной долготы. Первоначальные теории утверждали, что звук происходил от группы китов или гигантских кальмаров. Общий его характер подразумевал, что это всё-таки живые существа. Однако расстояние, пройденное звуком, отчётливо показывало, что животное будет гораздо крупнее любого кита, а может быть и вовсе представляет собой настоящего водного титана.

Впоследствии, явление Bloop объяснили очень неэстетично. Уже годами позже учёные стали заявлять, что это всё-таки не гигантские киты, а банальные столкновения айсбергов. Но всё же многие исследователи остаются во мнении, что айсберги просто не могут создавать подобных звуков. Вероятнее всего, речь действительно идёт о каком-то огромном создании, которое ещё неизвестно науке. Примечательно ещё и то, что неподалёку от тех регионов были зафиксированы загадочные существа под именем нингены. О них говорили японские китобои. Они утверждали, что эти странные животные (полукиты-полурусалки) достигают высоты в 30-40 метров. Японское правительство даже свернуло китобойную программу якобы из-за нингенов. Официальная наука опять же отвергла данные о нингенах и признала эту теорию фантастической.