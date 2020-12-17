Американская ситуация с коронавирусом по-прежнему сложная

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 декабря 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

На сегодня обстановка в США с распространением «ковида» всё ещё очень сложная. Вирус по-прежнему не сбавляет темпов и продолжает «расширять свои владения».

Зараженные уже есть практически в каждом американском городе. Общее число инфицированных на данном этапе составляет 17 394 314 человек. Выздоровевших уже более 10 миллионов (точная цифра – 10 170 788). 314 629 человек не сумели справиться с инфекцией и умерли от осложнений. В основном, это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого очень слабый иммунитет. Также страдают обладатели сердечно-сосудистых заболеваний.

За последние сутки число заражений не убавилось, а значительно увеличилось, причём рекордные 247 000 случаев. Об этом недавно сообщил университет Джона Хопкинса, который суммировал данные властей, СМИ и региональных представительств. Несмотря ни на что, многие по-прежнему предпочитают не соблюдать необходимые карантинные нормы, а даже активно участвовать во всех мероприятиях. При этом в стране наконец-то закончилась ожесточённая борьба за власть двух президентов – Дональда Трампа и победившего Джо Байдена. Это противостояние очень часто сопровождалась уличными акциями и массовыми скоплениями людей.

Байден же объявлен победителем в гонке. Он обещает как можно более эффективно справиться с угрозой коронавируса. Трампа же он винит в недальновидности и в халатном отношении к ситуации.