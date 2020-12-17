Академик Виктор Аполлонов считает, что американский авиационный комплекс ЛО «SHiELD» станет проблемой для ВВС РФ

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 декабря 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В США заявлена и успешно выполняется программа «SHiELD» (Self-protect High Energy Laser Demonstrator), которая является комплексной программой создания истребителя 5 го - 6 го поколений с лазерным оружием (ЛО) на борту для защиты самолета от ракет воздух-воздух и земля-воздух. Она включает разработку компанией «Northrop Grumman» системы управления лучом лазера, разработку собственно лазера компанией «Lockheed Martin» и интегрирование всей системы ЛО в единый лазерный комплекс компанией «Boeing». ВВС США планируют получить эти лазерные авиационные комплексы из-за коронавирусной пандемии и технических трудностей только к концу 22-го года.

Очевидно, что создаваемый новый авиационный комплекс ЛО «SHiELD» будет способен не только решать задачи собственной защиты от ракетного нападения, но и представит большую угрозу для объектов военной техники (ОВТ) и авиации противника.

Лазерное излучение микронного диапазона значительно поглощается и рассеивается в условиях «Персидского залива», где было проведено много демонстрационных испытаний тактических комплексов ЛО для борьбы с дронами и катерами малого водоизмещения. Известно, что в таких условиях мощность луча падает втрое на каждой миле дистанции. И это, действительно, усложняет применение ЛО в условиях большой влажности. Но из этого не следует вывод, заявляемый некоторыми экспертами у нас и за рубежом, что ЛО не эффективно в принципе!

Нужно наращивать мощности комплексов ЛО и уходить на, действительно, много больший уровень мощностей, на другие временные режимы генерируемого излучения. Так, например, перевод непрерывного режима генерации излучения в высокочастотный И-П позволяет на порядок величины увеличить дальность поражающего фактора при увеличении пиковой мощности импульсов на несколько порядков величины в сравнении с мощностью изначально непрерывного режима. Есть и совершенно другие военные задачи помимо уничтожения дронов и мелких катеров. Это использование ЛО в верхних слоях атмосферы и в космосе. На высотах 7-9 км. воздушная среда гораздо более прозрачная и прицельные дальности для уничтожения ОВТ даже для уровня мощности в 100-150 кВт могут составить многие десятки км. А если речь идет о мегаваттном уровне мощностей, то уже историческими работами специалистов из США и СССР экспериментально доказана реальность диапазона активного оперирования «лазерными монстрами» до 100 км. Другое дело, что все это, опять же, тактический диапазон дальностей и надо продолжать наращивать мощность ЛО для достижения стратегического уровня дальности в 1000 км и более при значительном снижении его весов и габаритов.

Полностью материал читайте: «Лазерное оружие определит тактику и стратегию будущих войн».