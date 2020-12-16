Легенды о нингенах - о загадочных морских существах, якобы живущих в ​ Антарктике​

Океан по праву считается одной из самых неизученных сфер на планете. Человечество может спокойно сообщить, что покорило сушу. Но про водный мир Земли речи не идёт. Мы всё время рвёмся в космос к далёким галактикам, но при этом наша собственная планета остаётся неисследованной во многих областях. Чего стоит только тайна о нингенах, загадочных существах Антарктиды, которые всерьёз обеспокоили японское правительство.
Кто такие нингены? Их называют чуть ли не «морскими людьми». Они вроде выглядят как громадные русалкообразные создания с плавниками, рыбьими хвостами и человеческой головой. Все, кто их видели, описывали нингенов примерно так. Рост их, ни много ни мало, от 30 до 40 метров, что делает их настоящими титанами. Обитают они в морях Антарктиды. И судя по всему, это и стало причиной того, что Япония прекратила свою китоисследовательскую кампанию. Власти всеми силами пытались скрыть информацию о нингенах. Но в 2007 году сведения об этих существах появились в японском журнали «Му». Статья гласила о возможном существовании этих животных в южных морях. В сетях появлялись нечёткие фотографии нингенов. Все изображения и видеозаписи были смазаны.
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Официально с нингенами сталкивались китобои из специальной программы японского правительства. Это они первыми сообщили о загадочных существах. В 1987 году Япония под давлением ООН была вынуждена прекратить коммерческий китобойный промысел в морях Антарктиды. Но самих китобоев заткнуть не удалось. Люди продолжали рассказывать о созданиях, которых они доселе не видели. Также очевидцы утверждали, что правительство не хочет разглашать об этом информацию. Не раз заявлялось о давлении со стороны властей на бывших китобоев, которые немало всего повидали в пределах Антарктики.
На самом деле нингены действительно могут существовать. Конечно же подобное умозаключение спокойно можно подвергнуть смеху. Сразу же задаётся вопрос, «Каким же образом громадные океанические русалки воспринимаются всерьёз в статье про науку?». Ответить можно следующим образом. Конечно, есть конспирология, которая предполагает наличие на Земле инопланетян и всяких разумных ихтиандров. Эту теорию лучше всего оставить для любителей эльфов, орков и мирового заговора. Но научно существование нингенов вполне можно объяснить.
Учитывая неизученность океана, можно предположить, что речь идёт о пока ещё неизвестных науке гигантских китах. Что до изображений, то не исключено, что головы у них выглядят совсем по-другому и отличаются от тех, что мы привыкли видеть у многих китообразных. Что, если головы у них примерно, как у той же белухи? Если приглядеться, то и в белухе можно найти какие-нибудь человеческие черты. Поэтому их и могут описывать, как человекообразных. Нингены действительно могут населять южные моря Антарктики. И если уж китобои не пострадали от них, то скорее всего им были они не интересны. Не все киты настроены враждебно по отношению к человеку. Те же кашалоты, к примеру, вообще могут подплывать к людям близко и позволять себя гладить.
Примечательно ещё и то, что у древних шумеров в мифологии упоминались некие оанны. Они рисовали их, как людей с плавниками русалок. Сохранились даже их рисунки до наших дней. В те времена фантастика не была развита вообще. Люди писали и говорили о том, что видели сами. Просто воображение работало по-другому. Так что вполне возможно, эти китообразные могли существовать в пределах Персидского залива тысячелетия назад.