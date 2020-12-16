Легенды о нингенах - о загадочных морских существах, якобы живущих в ​ Антарктике​

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 декабря 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Океан по праву считается одной из самых неизученных сфер на планете. Человечество может спокойно сообщить, что покорило сушу. Но про водный мир Земли речи не идёт. Мы всё время рвёмся в космос к далёким галактикам, но при этом наша собственная планета остаётся неисследованной во многих областях. Чего стоит только тайна о нингенах, загадочных существах Антарктиды, которые всерьёз обеспокоили японское правительство.

Кто такие нингены? Их называют чуть ли не «морскими людьми». Они вроде выглядят как громадные русалкообразные создания с плавниками, рыбьими хвостами и человеческой головой. Все, кто их видели, описывали нингенов примерно так. Рост их, ни много ни мало, от 30 до 40 метров, что делает их настоящими титанами. Обитают они в морях Антарктиды. И судя по всему, это и стало причиной того, что Япония прекратила свою китоисследовательскую кампанию. Власти всеми силами пытались скрыть информацию о нингенах. Но в 2007 году сведения об этих существах появились в японском журнали «Му». Статья гласила о возможном существовании этих животных в южных морях. В сетях появлялись нечёткие фотографии нингенов. Все изображения и видеозаписи были смазаны.

Официально с нингенами сталкивались китобои из специальной программы японского правительства. Это они первыми сообщили о загадочных существах. В 1987 году Япония под давлением ООН была вынуждена прекратить коммерческий китобойный промысел в морях Антарктиды. Но самих китобоев заткнуть не удалось. Люди продолжали рассказывать о созданиях, которых они доселе не видели. Также очевидцы утверждали, что правительство не хочет разглашать об этом информацию. Не раз заявлялось о давлении со стороны властей на бывших китобоев, которые немало всего повидали в пределах Антарктики.

На самом деле нингены действительно могут существовать. Конечно же подобное умозаключение спокойно можно подвергнуть смеху. Сразу же задаётся вопрос, «Каким же образом громадные океанические русалки воспринимаются всерьёз в статье про науку?». Ответить можно следующим образом. Конечно, есть конспирология, которая предполагает наличие на Земле инопланетян и всяких разумных ихтиандров. Эту теорию лучше всего оставить для любителей эльфов, орков и мирового заговора. Но научно существование нингенов вполне можно объяснить.

Учитывая неизученность океана, можно предположить, что речь идёт о пока ещё неизвестных науке гигантских китах. Что до изображений, то не исключено, что головы у них выглядят совсем по-другому и отличаются от тех, что мы привыкли видеть у многих китообразных. Что, если головы у них примерно, как у той же белухи? Если приглядеться, то и в белухе можно найти какие-нибудь человеческие черты. Поэтому их и могут описывать, как человекообразных. Нингены действительно могут населять южные моря Антарктики. И если уж китобои не пострадали от них, то скорее всего им были они не интересны. Не все киты настроены враждебно по отношению к человеку. Те же кашалоты, к примеру, вообще могут подплывать к людям близко и позволять себя гладить.

Примечательно ещё и то, что у древних шумеров в мифологии упоминались некие оанны. Они рисовали их, как людей с плавниками русалок. Сохранились даже их рисунки до наших дней. В те времена фантастика не была развита вообще. Люди писали и говорили о том, что видели сами. Просто воображение работало по-другому. Так что вполне возможно, эти китообразные могли существовать в пределах Персидского залива тысячелетия назад.