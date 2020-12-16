Осознанное потребление в Новый год: как на праздниках беречь природу

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 декабря 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Анастасия ШЕЙКИНА ]

Фото: cоцсети

Новый год – самое сложное время, чтобы быть экологичными потребителями. Даже сторонники zero waste (концепция «ноль отходов») контролируют свое потребление тщательнее – нужно заботиться не только об утилизации и потребляемых продуктах, но и о подарках, ёлке, декоре и грамотной сервировке стола. Проект «Росэко» рассказал, каким правилам нужно следовать. О том, как по максимуму сберечь природу в новогодние праздники даже тем, кто не придерживается концепции zero waste, - в материале «Аргументов недели».

Ёлка

Символ Нового года нужно подобрать правильно. Самый лучший вариант – нарядить живую ёлку во дворе или на даче. Если такой возможности нет – можно изготовить ель из натуральных или вторичных материалов (картона, бумаги, ткани). Для тех, кому такое не под силу – есть менее экологичные, но все равно грамотные варианты. Приобретите на официальных точках продажи натуральную ель: главное, чтобы у неё был сертификат, подтверждающий происхождение дерева из специального питомника. Последний возможный вариант – приобрести искусственную ель. Лучше всего купить с рук – такую, которая уже использовалась до Вас. Придерживаясь принципа «reuse» (используй повторно), вы отчасти станете сторонниками zero waste.

Чего точно нельзя делать – срубать ёлку в лесу. Это самый неэкологичный и при этом административно наказуемый вариант. Для частного лица штраф может составить до 4000 рублей, если дерево среднего размера. Ёлка, длина которой около двух метров, может обойтись нарушителям в 12000 рублей.

Интерьер

Здесь важно также придерживаться принципа «reuse» (используй повторно) – не нужно бежать в гипермаркеты и покупать новые украшения даже тогда, когда дома их слишком много. Здесь не нужны излишки: все должно быть гармонично, а главное – экологично. Если дома не хватает украшений – можно обменяться с друзьями или же купить их на «Авито» или «Юле». Избегайте дешевых одноразовых предметов декора. Например, пластмассовых масок или колпаков.

Украшения можно сделать своими руками. Из самого простого – вырежьте снежинки разного размера из бумаги и повесьте их на ёлку или на окна. Самое популярное самодельное украшение в интернете – это звезды из ниток. Для этого понадобится нитки для вязания, клей ПВА и спички.

Подарки и их упаковка

Звучит эгоистично, но вам стоит составить свой wish-list и попросить его у друзей и родных. Так вы избавите себя от ненужных подарков, которые потом придется выкинуть или подолгу и без дела хранить на верхней полке в шкафу.

Дарите натуральную hand-made косметику или экологичные средства для дома. Избегайте массовых производителей и такую продукцию, которая упакована в пластик. Детям можно подарить игрушки из натуральных материалов. Мальчикам – машинки из дерева, а девочкам – куклы из ткани.

Используйте многоразовые подарочные пакеты и старайтесь не упаковывать много презентов одноразовые упаковки. Если очень хочется – можно воспользоваться крафтовой, газетной или журнальной бумагой.

Развлечения

Во время гуляний важно не оставлять после себя мусора и не разжигать костры на природе. Это уже давно должно было стать привычкой любого жителя, но в России на природе до сих пор люди не научились убирать за собой после очередного пикника.

То, от чего точно стоит точно отказаться – это от запуска фейерверков и воздушных фонариков. И здесь дело не в пожароопасности. Проблема в том, что они могут нанести вред животным и птицам. Также будьте разумны и во время новогодних гуляний – не берите одноразовые флажки, шарики, брошюры. Они не могут быть переработаны.

Утилизация

В конце новогодних праздников нужно позаботиться о самом главном – о грамотной утилизации собственных отходов. Все то, от чего нельзя отказаться и чему нельзя найти повторное применение, нужно отправить в переработку. Остальное необходимо отсортировать. Для новичков можно начать отдельно собирать пластик, стекло или макулатуру. Потом к этому уже прибавлять батарейки, аккумуляторы и другие опасные отходы.