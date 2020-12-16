Возможно отравление. Медики предполагают, что неизвестная болезнь в Индии вызвана химикатами

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16 декабря 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

2020 год продолжает преподносить новые «сюрпризы» человечеству. Совсем недавно в Индии в регионе Элуру (штат Андха-Прадеш) была зафиксирована вспышка неизвестной болезни. В зоне поражения оказались сразу 62 района. Заболели более 600 человек, среди них не только взрослые, но и дети.

Симптомы имелись очень серьёзные – жуткая рвота, головные боли, обмороки и эпилепсия. Поначалу медики подумали, что это новая форма коронавируса, либо же иной вирус, куда опаснее «ковида». Но потом обнаружили, что в лёгких у заражённых не было никаких загрязнений. Получается, что зараза пошла из других источников. Коронавирус здесь совсем не причём.

Причина вспышки заболевания пока что выясняется. Лабораторные исследования продолжаются. С этим активно работают врачи и учёные. Стоит упомянуть, что в регионе Элуру до появления болезни отмечалась сильная антисанитария. Там всё время воняло мусором и экскрементами. Люди жили в грязи и бедности. Многие считают, что заболевание было спровоцировано химикатами со свалок. Также есть теория о применении ядовитых веществ против саранчи и комаров, которые негативно воздействовали на местных. Но в целом, у врачей пока нет чёткого ответа. Между тем, в крови заболевших обнаружили многие тяжёлые металлы, такие как никель или свинец.