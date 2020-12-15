Басилозавр – древний кит-пожиратель

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15 декабря 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Басилозавр – далеко не динозавр, а самый настоящий древний кит, относящийся к разряду млекопитающих и китопарнокопытных. Проживал на территории Земли 35-45 миллионов лет назад. Эти существа населяли почти все тёплые моря и океаны нашей планеты. Они слыли самыми большими из всех хищников и самыми опасными. Тела их были более вытянутыми и сужёнными, чем у всех современных китообразных. Интересно ещё и то, что у басилозавров имелось подобие задних ног, что долгое время подвергалось спору в учёных сообществах. Самки этих созданий достигало 18 метров в высоту, а самцы могли превышать и 20. Добычей басилозавров становились не только крупные рыбы, но и даже их же собственные сородичи, вроде дорудонов. Острейшие зубы этих китов не знали жалости. В косяки и стаи басилозавры не собирались. Считается, что они были одиночными хищниками.

Впервые окаменелости басилозавров обнаружили на юге США в Алабаме ещё в начале 19-го века. Но особенный интерес они вызвали уже в ХХ веке, когда наука дошла до определённого уровня развития. Очень много останков басилозавров было найдено в долине Вади-аль-Хитан, на территории современного Египта. Наиболее известным учёным в области изучения древних китов является Филип Джинджерич. Джинджерич внёс немало вклада в исследования всех китообразных планеты, и в особенности раскрытия тайны их происхождения. Он по праву стал признанным экспертов в области эволюции китообразных и приматов. Благодаря его исследованию, было выяснено, что одна из ветвей эволюции завела отдельную группу млекопитающих в океан, в результате чего и появились современные киты.

Ещё более интересной дисциплиной можно назвать криптозоологию, по теориям которой, басилозавры вполне могли сохраняться на нашей планете вплоть до нынешних времён. По официальным данным, эти существа уже давно вымерли. Но есть гипотеза, согласно которой они могли остаться в отдельных областях океана. Счиатется, что легендарные морские чудовища, упомянутые в мифологиях разных народов, это и есть басилозавры. К примеру, загадочный морской змей, который упоминается, как у скандинавов и евреев, так и у всех остальных земных наций. Официальной науке неизвестны ископаемые останки басилозавров более поздней эпохи, но это ещё не означает, что эти создания не могли уцелеть. Океан – одна из самых неизученных сфер на нашей планете.

Многие любители земных тайн полагают, что загадочный кадборозавр, якобы обитающий в заливе Британской Колумбии, может быть одним из оставшихся на Земле басилозавров. Были случаи, когда моряки заговаривали о таинственных морских змеях, возникающих буквально из ниоткуда. Первые сообщения об этих существах стали поступать ещё в 19-м столетии. В 30-е годы 20-го века в газетах США широко освещались наблюдения за появлявшимся кадборозавром. В 2009 году его умудрился заснять один из полиглотов по имени Кэлли Нэш. Но официальное научное сообщество не признало видеосъёмку и отвергло теорию о кадборозавре. Учёные отторгают и гипотезу о басилозаврах, которые могли сохраниться до наших дней. В любом случае, всё это надолго останется тайной, пока какой-нибудь из этих выживших китообразных не появится вблизи крупного населённого пункта.