Коронавирус могли завезти пришельцы? Ещё одна странная теория по поводу Covid-19

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 декабря 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В самом начале 2020 года мы столкнулись с поистине необъяснимым явлением. В пределах города Ухань на территории КНР вспыхнула таинственная эпидемия пневмонии. Позднее, было выявлено, что её провоцирует новая форма коронавируса – 2019nCOV.

Теорий по поводу происхождения вируса развелось уже предостаточно. Но стоит упомянуть и самую безумную. Например, в феврале 2020-го профессор Букингемского университета Чандра Викрамасингх, один из известных астробиологов, утверждал, что коронавирус мог занести метеорит, упавший на земли КНР 11 октября 2019 года. В интернет даже просочилось видео об этом небесном теле. При столкновении с Землёй случилась вспышка, почти что рождения нового солнца. И именно после этого, как раз и разразилась загадочная эпидемия.



Чандра Викрамасингх винил в разрастании пандемии последствия упавшего метеорита. По его заявлениям, космический объект мог принести эту заразу извне. Всем известно, что вирусы могут выживать практически в любой сфере. Это одна из самых неизученных форм жизни, которая, по сути, и формой жизни-то не является. Его структура слишком отличается от той, что свойственна живой природе. К тому же вирусы ведут исключительно паразитический образ жизни. Соответственно, можно предположить, что их существование возможно также и в других системах, а не только на планете Земля. Теоретически, они могут быть даже на планетах, где нет кислорода. Но только с коронавирусом, спровоцировавшим пандемию, всё очень сложно.



То, что Covid-19 мог быть занесён метеоритом, - крайне спорная теория. Начнём с того, что эпидемия началась с города Ухань, по официальным данным. В то же время метеорит рухнул недалеко от города Суньюань в провинции Цзилинь. Оттуда до Уханя шагать и шагать, как минимум, полстраны. К тому же, благодаря опытам французских учёных, было выяснено, что Sars-Cov2 прекращает свою активность при температуре в более, чем 92 градуса. Ещё можно было отметить сходство нового коронавируса с его земными типами. Про живых микроорганизмов на метеоритах пока никто не сообщал, во всяком случае в СМИ такая информация не поступала. Но всё же можно предположить, что вирусы всё же способны перемещаться на космических телах и нести смерть цивилизациям. Так что полностью отрицать теорию космического происхождения «ковида» невозможно.



При этом официальное научное сообщество молчит «в тряпочку» об опасных угрозах из космоса, дабы не распространить на Земле панику. Всё из-за того, что если падающие звёзды способны нести гибель, то где гарантия, что буквально завтра по нам не ударит очередной метеорит и не занесёт какую-нибудь инородную заразу, которая будет косить людей даже не тысячами, а миллионами в месяц?! Что до теории Викрамасингха, то со временем она перестала быть популярной, и сведения о ней испарились из интернета. В плане Covid-19 мы уже давно имеем дело с явно засекреченными сведениями. Напомним, что правительство КНР так и не раскрыло нам тайну происхождения вируса и даже не пустило исследователей в Уханьскую лабораторию. Поэтому, всякое возможно. Пока что происхождение Covid-19 – это одна большая загадка для жителей Земли. По одним данным, это рукотворная форма жизни, по другим, зоонозная, пришедшая к нам от летучих мышей. В третьем случае, говорят о занесении вируса из космоса.



Стоит заметить, что в этом году очень распространились всевозможные безумные идеи, которые не подкреплены никакими доказательствами. Некоторые неадекватные сторонники эзотерических учений заговорили о небесной каре для всего человечества. По их мнению, Covid-19 мог быть придуман неким высшим разумом, разочарованным в земных формах жизни. Этот сверхразум якобы вознамерился избавить чистую и светлую Землю от скверных и порочных созданий, вроде нас с вами. Другие же заявляли про конкретное вторжение инопланетян, будто бы таинственные пришельцы решили таким образом завоевать планету, предварительно истребив все разумные формы. Естественно, такие сведения происходят лишь из мозгов этих самых теоретиков, и доверять им совсем не следует. Прислушиваться лучше всего к тем людям, которые обладают достаточными знаниями в области микробиологии и действительно строят адекватные предположения. Дилетантов же лучше просто игнорировать или воспринимать их мнение только, как их собственное, а не как что-нибудь глобальное и всеми признанное.



