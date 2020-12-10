Харконнены не были плохими. Об истоках вражды между двумя великими домами в мире «Дюны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 декабря 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Харконнены являются главными антагонистами практически во всех произведениях вселенной «Дюны», за исключением лишь цикла «Легенд» от Брайана Герберта. В оригинальном произведении от самого Фрэнка (отца «Дюны») нам практически ничего не рассказывается про истоки вражды между двумя знатными родами в Галактике. Харконнены – злобные и жестокие, главные враги Дома Атрейдесов. В особенности, вызывает омерзение жутко разжиревший барон Владимир Дмитрий Харконнен, который намеревается при поддержке императора Коррино, сжить ненавистных Атрейдесов со свету. Для этого он планирует против них заговор, который бы истребил весь их род. В экранизации от Дэвида Линча нам показали Харконненов, как жутких и омерзительных тварей, явно далёких от того, чтобы называться «людьми». Но мало кто знает, что когда-то Харконенны были…. Положительными персонажами и даже героями.

В трилогии Брайана Герберта «Легенды Дюны» нам много рассказывается про древних Харконненов, живших за 10 000 лет до событий оригинальной книги Фрэнка. В те времена галактика полыхала. Власть над большей частью вселенной принадлежала Омниусу, машинному божеству, рассчитывающему уничтожить всю органическую жизнь. Ксавьер Харконнен командовал целой армией Лиги Благородных, которая отважно сражалась с беспощадным врагом. Он был спасителем миллиардов живых существ. То же стоит сказать и про Абулурда Харконнена (или Батлера), который пытался изо всех спасти людей во время Корринской битвы. А вот про Атрейдесов в те дни ничего хорошего было сказать нельзя. Вориан Атрейдес, будущий командир Лиги, до своего служения человечеству, полностью подчинялся Омниусу и машинной империи. А отец дорогого Вориана, Агамемнон (Андрей) Атрейдес вообще принадлежал к группе Титанов, приведших механизированного бога к абсолютной власти. Он был настолько жесток, что не гнушался расправ над женщинами и детьми. Атрейдесы по сути являются главными антагонистами «Легенд Дюны», а Харконнены – положительными героями.

Так в чём же всё-таки проблема? Проблема была в том, что во время битвы за Коррин, Абулурд Харконен, один из командующих Лиги Благородных (Батлерианского Джихада), не подчинился прямому приказу Вориана Атрейдеса. Задача была в том, чтобы уничтожить несколько миллионов людей, которых бог Омниус отправил против флота Лиги. Эти люди были для Омниуса, как прикрытие. Вориан стоял перед выбором – уничтожить «заграждения» врага или попытаться спасти хоть несколько жизней. В итоге, он понял, что лучше спасти остальное человечество, уничтожив миллионы соплеменников. Это называется, убить миллионы, чтобы спасти будущие поколения. Абулурд выступил против решения Вориана, с которым они прошли почти всю войну с Омниусом. Он не повиновался приказу и поспорил с Атрейдесом. Закончилось это тем, что Харконнена арестовали, отстранили от командования и отправили под трибунал. Он был единственным, кто не радовался величайшей победе при Коррине. Все заслуженные лавры достались Вориану Атрейдесу. К тому же род Харконненов и тогда был ложно очернён, так как ранее упомянутый герой Ксавьер Харконнен считался виновников убийства патриарха Гинджо. Впрочем, убил он Гинджо неспроста, а из-за того, что узнал о его тайных опытах на живых людях и связях с преступными Тлейлаксу.

Абулурд был сослан на планету Ланкевейл, на которой провёл достаточно времени. Он и его семья затаили лютую злобу на Атрейдесов за предательство и за несправедливые обвинения. Многие из Харконненов, вплоть до рождения Владимира, были вполне себе адекватными и даже добрыми людьми. Лишь Владимир и его племянники представляли собой отъявленных мерзавцев и зверей. Более того, можно упомянуть ещё одного хорошего Харконнена из периода Пауля Атрейдеса, то есть из времён оригинальной саги от Фрэнка Герберта. После смерти Дмитрия Харконнена, управление добычей меланжи на планете Арракис, досталось графу Абулурду Харконнену (не путать его с тем, кто участвовал в битве за Коррин). Абулурд показал себя достаточно мягким человеком и уважительным ко всему персоналу. Из-за снижения добычи меланжа Харконнен был отстранён и направлен на планету Ланкевейл. Туда же в свою очередь был изгнан и другой Абулурд, тот, что, по сути, проявил себя как настоящий герой при Коррине. Абулурд Харконнен находился на Ланкевейле вплоть до смерти рук от собственного сына, Глоссу Раббана. На Ланкевейле Абулурд сохранил своё добродушие и уважение по отношению ко всем жителям. Он помогал им как мог, а также проявлял заботу и любовь к местным животным. Так что не стоит приравнивать всех Харконненов к злодеям и диктаторам. Как говорится, «в семье не без уродов».