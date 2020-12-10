Бунт продолжается. Восстание в Армении против Пашиняна идёт полным ходом

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10 декабря 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Из-за фактической капитуляции Армении перед Азербайджаном, в Ереване вспыхнули массовые протесты против премьер-министра Никола Пашиняна. Местные жители серьёзно обеспокоены сдачей территорий в районе Арцаха (Нагорного Карабаха). В результате конфликта, случившегося поздней осенью этого года, правительство Баку получило под контроль Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе были размещены силы российских миротворцев.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев уже отметил это соглашение, как выгодное для Баку, и назвал недавние действия Армении капитуляцией. Алиев объявил себя победителем нового Карабахского конфликта. Пашинян же заявил, что был вынужден пойти на такие меры для спасения мирных жителей, и для сохранения Карабаха в целом.

Но армяне сочли действия своего премьера трусостью и пособничеству врагам. Вот уже целый месяц в Ереване и окрестных городах неспокойная обстановка. Сегодня 10 декабря, Ереван снова поднялся против Пашиняна. На улицы тысячами повыходили недовольные люди. Оппозиция требует от Никола Пашиняна немедленной отставки. Представители оппозиционеров считают его неэффективным и слабым лидером, «предавшим» собственный народ. Стычки между протестующими и полицией уже идут на городских улицах. По данным СМИ, демонстранты перекрыли автодороги. Полицейские активно противостоят нарушению порядка на улицах, и это приводит к потасовкам. Судя по последним событиям, Армении может грозить тяжёлый политический кризис, сравнимый разве что с белорусским.