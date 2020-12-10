Как искали золотую жилу на земле Русской

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 декабря 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: cоцсети

ЗОЛОТО – элемент шестого периода под номером 79 (Au) периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Простое вещество – благородный металл жёлтого цвета (отсюда его название). Элемент таблицы, получивший неограниченную, дьявольскую власть над человечеством. Сколько радости и горя принесло и несёт оно людям?

РУССКОЕ ЗОЛОТО

Золото люди стали добывать и использовать с незапамятных времён. С ним человечество столкнулось уже в пятом веке до новой эры, в эпоху неолита, благодаря его распространению в самородном виде.

МИФЫ О РУССКОМ ЗОЛОТЕ

Но на территории России золото было обнаружено только в 18 веке, и то случайно…. Удивительно?

Ещё отец истории Геродот писал, что в горах Рифейских (Уральские) золото добывают в огромных количествах. Другие сведущие люди глаголили, что земля рифейская плодит золото как пшеницу, и вся им усыпана, но стерегут то золото грифы – это не звери, а люди, поставленные то золото охранять….

Но люд русский, живущий в лесах тёмных, по берегам рек и озёр твёрдо знал, что золото в их краях ни с неба не падает, не растёт как рожь. Богата земля русская многим – и зверьём разным, и птицами, и лесом, и мёдом, а вот золота в ней нет….

Золото искали. Цари русские хотели иметь своё золото, дабы не зависеть от других государств. Искали, но не находили.

Иван 3 во всём винил рудознатцев, и писал королю венгерскому просьбу прислать своих специалистов: «… В моей земле руда золотая и серебряная есть, да не умеют разделить её с землёю…». И иноземные рудознатцы золото искали, но не нашли.

Иван III

Искали золото при всех царях и в смутные времена. Искали везде и до Урала, и за Уралом, и по всей Сибири вплоть до океана Великого. Нашли много полезных ископаемых. В Забайкалье далёком, у реки Аргуни в 1664 г. сыскал Григорий Лоншаков свинцовую руду, и выделили из неё серебро, но золота нигде не было…. Наваждение?!

РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Пётр Великий, едва взойдя на престол, повелел найти золото в России…. И нашли! Но не там, где искали, а «в буграх» - древних курганах. И добывали его грабители – «бугорщики», тайно раскапывая курганы…. И за воровство из курганов повелел Пётр 1 «неотложно телесно наказывать и смертью казнить».

Пётр повелел расследовать, «откуда в прежние лета такое золото получали». Монах Лот доносил, что сказывали башкиры будто в их землях по рекам Уфе, Яику, Исети золотая руда есть, и видны следы ям копаных и остатки печей плавильных. Но и тут надежды не оправдались.

Так и не дожил Пётр Великий до открытия золота на земле Русской. Только при его племяннице Анне Иоановне в 1732 г. была обнаружена золотая жила в Архангельской губернии. Долго решали – золото ли это? И начали её разрабатывать только в 1745 г., когда на Урале Ефим Марков объявил о своём открытии золота в Канцелярию Главного правления заводов в Екатеринбурге. Было это уже в царствование Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого.

С этого дня 21 мая (1 июня) 1745 г. считается началом золотодобычи в России.

ЗОЛОТОДОБЫЧА

На месте «Марковой ямы» возник рудник «Первоначальный». В конце 1747 г. президент Берг-коллегии Толмилов доставил Императрице Елизавете первое российское уральское золото – 31 золотник (132 гр.). С этого времени стала Россия золотой державой.

И, несмотря на открытие золотых месторождений в России, добывали его всё-таки мало, не более 200 кг в год. И так продолжалось почти 70 лет.

А причина была одна - рудознатцы зная, что золото бывает коренное (рудное) и россыпное («песошное»), считали, что последнего в России быть не должно. Считалось, что россыпное золото это привилегия только жарких стран. Даже главный «рудознатец» Петра 1 Василий Татищев так и писал, что «… чтобы в Сибири, в таком студёном климате, такая руда могла быть, в этом сумление немалое, если такмо рассудить, какого великого жара солнечного дня сего металла потребно…». Спорил с ним Михаил Ломоносов, указывая, что пески промывать надо, и тогда в России по рекам золото найти можно… Но тогда в России было засилье иностранных учёных, и Михаила Васильевича никто не слушал

И только в 1813 г. промывальщик Лев Брусницын, взяв на промывку песок из реки Берёзовка, по всей её долине встретил золотоносный песок с содержанием 200 гр. золота на тонну песка. А в 1814 г. было открыто на Урале и рассыпное золото.

Промывальщик Лев Брусницын

Теперь слово «урал», что по тюрски означает «пояс» зазвучал уже по другому – золотой пояс протянулся на тысячи километров по всему Уралу….

В 1842 г. вблизи города Миасс в был найден самый большой в России самородок «Большой треугольник» весом в 31 кг. На Южном Урале в 1930- х годах был найден, хотя и меньший, но уникальный самородок «Заячьи уши» весом в 3,345 кг. Сейчас эти уникальные творения природы находятся в Алмазном фонде.

Золотой самородок

СИБИРСКОЕ ЗОЛОТО

Конечно, начиная с 1827 г. по золотодобыче на первое место стала выходить Сибирь. И благодаря сибирскому золоту Россия в 1845 г. добыла 22 тонны золота – половину мировой добычи.

Сегодня мы знаем, что в России золото есть везде, даже в Крыму и Подмосковье, правда в незначительных количествах….

Печально известно золото Колымы, об этом надо писать отдельно. Благодаря золотым запасам Колымы уже в 1934 г. Россия вышла на второе место по добыче золота в мире (после Южной Африки).

А ведь вечная мерзлота Колымы это не Южная Африка!

Р. S. Золото интересный и значимый металл, но малораспространённый в земной коре. За всю историю человечества добыто всего около 161 тысячи тонн, стоимость которого не столь уже и велика по его значимости, всего 8-9 триллиона долларов по оценке 2011 г. А сколько страданий из-за металла выносят люди?