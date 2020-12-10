Новая «Холодная война» будет продолжаться. В этом году США и Китай едва не столкнулись между собой в полномасштабном конфликте

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10 декабря 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Как выразился генерал Марк Милли, председатель Комитета начальников Штабов США, в ближайщем будущем Китай может спокойно сравняться со Штатами в военной мощи. Уже сейчас эта огромная страна стремительно набирает силы. Казалось бы, никакая коронавирусная инфекция не ударила по ней и не сломила её экономику. КНР стала первой державой-победительницей зловещего уханьского вируса.

«Сейчас они вовсю разрабатывают авианосцы», - говорит про военную мощь Поднебесной генерал Милли, «Очень сложные системы ПВО. Истребители четвёртого и пятого поколений. Уже к настоящему времени они создали мощные вооружённые силы». По мнению генерала, сравниться с США они смогут уже в ближайшие годы, если сохранится текущая обстановка. Аналитики подсчитали, что это произойдёт уже к 2035 году. То есть, грубо говоря, Китай превратится в соперника Номер Один для США на Земле в борьбе за мировое влияние.

КНР то и дело, что занимается вкладыванием титанических средств в вооружённые силы. Большая часть политиков считает, что нынешняя Поднебесная – это в первую очередь военизированная держава. Боевые искусства там практикуются даже у мирных жителей. Практически ни один китаец (мужчина или женщина) не отлынивает от восточных единоборств. В рукопашных схватках им поистине нет равных. Между тем, противостояние США и КНР уже идёт вовсю. В этом году едва не случился полномасштабный конфликт, особенно из-за майских обвинений Трампа и последующего за этим Хьюстонского вопроса с хакерами. Вооружённый конфликт всё ещё вполне возможен, так что расслабляться не стоит. Отношения стран серьёзно накалились, и эта напряжённость в любой момент может привести к тотальной войне. По мнению эксперта Виктора Сумского, представителя МИД РФ, «Холодная война» между державами уже стартовала.