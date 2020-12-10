Неизвестная угроза. В Индии до сих пор не решён вопрос с загадочной болезнью

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10 декабря 2020, 01:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Недавно прошла новость о вспышке неизвестного заболевания в районе индийского штата Андха-Прадеш. Поначалу все опасались, что это очередная форма коронавируса, но потом поняли, что дело здесь в чём-то ещё.

Точная причина возникновения загадочной болезни до сих пор не установлена. Странные симптомы заболевания вызывают панику не только среди жителей этого штата, но и среди всех индийцев. Коронавирус уже прошёлся по Индии, словно «адская колесница», унеся за собой тысячи людей. Экономика на грани развала. Страна явно не справится с новой болезнью, которая, похоже, что тоже смертельная. От неё уже скончался 1 человек, и это только по официальным данным.

Практически у всех больных проявлялись головные боли, тошнота, потеря сознания и даже эпилептические припадки. При этом коронавируса у этих людей диагностировано не было. Тесты показали отрицательный результат. Более 500 человек госпитализированы. Число больных в общей сложности доходит до 800, но не исключено, что их на самом деле намного больше. Среди пострадавших – люди всех возрастных групп. Теорий происхождения болезни сейчас уже много. Одни винят в этом деле хлорорганические вещества, распылённые против комаров, другие винят отравленную воду. Между тем, в предварительных анализах крови заражённых были обнаружены тяжёлые металлы.