В респираторах не из-за коронавируса: что происходит с воздухом в Сибири

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9 декабря 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели», Анастасия ШЕЙКИНА ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Третью неделю в городах Сибири сохраняется режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий. Местные жители жалуются на приступы удушья и головную боль и не могут открывать форточки. Предприятия в Кемерово и Новокузнецке уже обязали сократить выбросы на 15%. О том, что такое режим «черного неба» и как живут сейчас люди в Сибири – в материале «Аргументов недели».

Режим «черного неба» - это период неблагоприятных погодных условий, когда в безветренные дни промышленные выбросы скапливаются в нижних слоях атмосферы. Это происходит в Сибири зимой – в последние годы особенно часто. Из-за этого город накрывает серо-черным смогом и видимость может ухудшаться до нескольких метров.

Изначально «черное небо» появилось в Красноярске – в крупном промышленном центре, который находится в низине. Такое расположение в зимний период времени делает город уязвимым перед опасностью «черного неба». Из-за сильной загрязненности воздуха Красноярск занял 4 место в антирейтинге самых грязных городов планеты.

Власти объясняют высокую концентрацию вредных веществ в Сибири географическим положением. Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко на пресс-конференции ТАСС заявил, что «черное небо» вводится из-за длительного отопительного сезона (для этого приходится сжигать много топлива) и равнинного положения города. Министр добавил, что сейчас ситуация благоприятнее, чем 20 лет назад.

«Уровень загрязнения считается от 10 до 30 единиц. Сейчас у нас уровень загрязнения в районе 11, а в 90-е он был 35!», - заявил он.

Однако Даниленко назвал не все причины смога в Сибири.

«При введении этого режима предприятия должны снижать выбросы. Как мы видим, это у нас не практикуется системно, и как только случаются неблагоприятные метеоусловия, действительно, небо становится черным», - рассказывает «Новой Газете» руководитель климатического проекта Greenpeace Василий Яблоков.

Ухудшение качества воздуха сказывается на здоровье местных жителей. Вообще, ежегодно из-за загрязненного воздуха в мире фиксируется 7 миллионов дополнительных смертей. Режим «черного» неба опасен больше всего для людей с хроническими заболеваниями – высокая концентрация вредных веществ провоцирует обострения вегетососудистой дистонии и проблем с сердцем. Провоцируют смог мелкодисперсные частицы (PM10, PM 2,5) - они могут оседать глубоко в легких, вызывая воспаление и сердечную аритмию из-за возбуждения легочных рецепторов. По данным ВОЗ, мелкие частицы могут проникать в даже в кровь. Насколько много жертв «черного неба» в России – неясно.

«Данные по заболеваемости закрыты, их нет в открытом доступе. Мы пытались получить их в Министерстве здравоохранения, чиновники нас уверяли, что никакого всплеска обращений нет. Но месяц назад на совещании руководитель станции скорой помощи заявил, что существенно увеличиваются обращения в скорую помощь", - заявил «Настоящему времени» эколог Игорь Шпехт.

Во время «черного неба» местные жители стараются реже выходить на улицы, не открывать форточки и не заниматься спортом. Людям трудно дышать в масках– их приходится снимать астматикам в общественном транспорте.

« Я живу в микрорайоне Солнечный. У меня в ночь на понедельник окна были закрыты, но из-за отопления стало жарко. Муж открыл окно, я проснулась от того, что задыхаюсь, кашляю, у меня кружится голова. Запах был просто невероятным. Я до утра не могла уснуть, запах – химический – не выветривался», - рассказывает «Сибирь. Реалиям» местная жительница Виктория Сергеева.

По мнению руководителя климатического проекта Greenpeace Василия Яблокова, спасти ситуацию может введение ЧС. В таком режиме предприятия обязаны ограничивать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (сейчас в Сибири это носит рекомендательный характер), а власти - ставить в приоритет здоровье людей. Также должны быть введены системы мониторинга качества воздуха – они будут информировать жителей о высокой концентрации вредных веществ в воздухе. При сильной загрязненности воздуха из-за «черного неба» необходимо отменять прогулки в детских садах и школах и устанавливать специальные вентиляционные фильтры.