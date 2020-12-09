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Закрытие почти на год. Границы нескольких стран не откроются для РФ вплоть до осени 2021 года

, 17:41 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Закрытие почти на год. Границы нескольких стран не откроются для РФ вплоть до осени 2021 года
Фото: cоцсети

Несмотря на то, что закрытие границ потеряло свою эффективность ввиду разрастания вируса, некоторые страны всё же останутся недоступными для россиян. И это будет вплоть до осени 2021 года. На данный момент для РФ открыты – Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба и Япония. В скором времени откроются ворота Германии, но это произойдёт ближе к католическому Рождеству. В Берлин и Кёльн будут летать самолёты уже после 25 декабря, но только по субботам и воскресеньям. 

Закрытие почти на год. Границы нескольких стран не откроются для РФ вплоть до осени 2021 годаОднако другие государства рискуют открыться для наших соотечественников совсем нескоро. Осень 2021 года – это только предположительные данные. Всё зависит исключительно от скорости коронавирусного распространения. В случае положительного исхода и улучшения обстановки, возможны некоторые изменения. Речь идёт непосредственно о европейских направлениях. Но если дело пойдёт к тяжёлому кризису, не исключено, что многие любители путешествий по Европе останутся расстроенными вплоть до начала 2022 года.

Закрытие почти на год. Границы нескольких стран не откроются для РФ вплоть до осени 2021 года

Общая коронавирусная обстановка в мире пока что крайне неудовлетворительная. Вторая волна наступает по всем фронтам. Некоторые европейские страны уже объявили полный локдаун. В связи с жёстким карантином там добавились и другие проблемы, вроде массовых протестов против ограничений.

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