Закрытие почти на год. Границы нескольких стран не откроются для РФ вплоть до осени 2021 года

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9 декабря 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на то, что закрытие границ потеряло свою эффективность ввиду разрастания вируса, некоторые страны всё же останутся недоступными для россиян. И это будет вплоть до осени 2021 года. На данный момент для РФ открыты – Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба и Япония. В скором времени откроются ворота Германии, но это произойдёт ближе к католическому Рождеству. В Берлин и Кёльн будут летать самолёты уже после 25 декабря, но только по субботам и воскресеньям.

Однако другие государства рискуют открыться для наших соотечественников совсем нескоро. Осень 2021 года – это только предположительные данные. Всё зависит исключительно от скорости коронавирусного распространения. В случае положительного исхода и улучшения обстановки, возможны некоторые изменения. Речь идёт непосредственно о европейских направлениях. Но если дело пойдёт к тяжёлому кризису, не исключено, что многие любители путешествий по Европе останутся расстроенными вплоть до начала 2022 года.

Общая коронавирусная обстановка в мире пока что крайне неудовлетворительная. Вторая волна наступает по всем фронтам. Некоторые европейские страны уже объявили полный локдаун. В связи с жёстким карантином там добавились и другие проблемы, вроде массовых протестов против ограничений.