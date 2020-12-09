Наши способности безграничны? Некоторые учёные утверждают, что человеческий мозг способен воспринимать мир в 11 измерениях

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 декабря 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Как оказалось, человеческие возможности практически безграничны. И то, что нам показали в своё время в проекте Люка Бессона «Люси» вполне может тоже оказаться правдой. Человеческий мозг – одно из самых уникальных и неизученных устройств организма. В Швейцарии учёные всерьёз занимаются его исследованием и всеми силами пытаются понять, кто же мы всё-таки и что собой представляем.

Как выяснилось, человеческий мозг способен воспринимать мир аж в 11 измерениях. Это было выяснено, благодаря алгебраической топологии. Учёные воспользовались мощнейшим суперкомпьютером, который детально воссоздал модель мозга.

Впрочем, мозг человека – это и есть компьютер, только куда более совершенный и универсальный, не способный составить конкуренцию ни одному из изобретений на Земле. В обычной жизни человек может воспринимать вселенную в 3 измерениях и в одном времени. Но чтобы 11 – это кажется непостижимым. Однако мы часто забываем, что совсем не имеем представления о том, кто мы такие, и мало знаем о деталях особенностей нашего организма. Наш организм может преподнести любые «сюрпризы» уже в ближайшем будущем. Вспомните хотя бы ранее неопознанные слюнные железы, обнаруженные в голове у человека лишь только в этом году.

Уже сейчас в нашем мозге нейробиологи насчитали до 86 миллиардов нейронов. Все эти нейроны тесно связаны между собой и помогают нам воспринимать окружающий мир. Благодаря этой нерушимой сети человек способен мыслить, думать и рассуждать. Но всё же наука ещё недостаточно продвинулась в изучении мозга и только делает первые шаги в его детальном исследовании.