Covid-19 нанёс серьёзный удар по 21-му столетию

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 декабря 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Нынешняя коронавирусная ситуация в мире отнюдь не обнадёживает. Число заражённых растёт с каждым днём. Ещё недавно говорилось о 65 миллионах заболевших. Теперь же их точное количество – 67 миллионов и 740 458 человек. Число умерших стремительно приближается к отметке в 2 миллиона (на сегодня – 1 547 711). Если распространение вируса не сбавит темпы, то уже в 2021 году Covid-19 заберёт 2 миллиона человек. При этом растёт и количество выздоровевших. Тех, кому удалось побороть заразу, уже больше 43 миллионов. Точная цифрра – 43 640 422. По прогнозам экспертов, в ближайшее время не стоит ожидать спада заболеваемости. Напротив, всё может значительно усложниться.

Во всём мире уже давно официально объявлена вторая волна пандемии. США по-прежнему стоят на первом месте. Заболевших там много даже не из-за самого вируса, сколько из-за бесконечных бунтов, случившихся этим летом. Хождение по улицам агрессивных толп привело к масштабному росту заболевших по всей стране. Впрочем, ситуация там не изменилась. Более того, из-за сложности с вопросами выборов президента, в ближайшем будущем обстановка может только обостриться. Практически во всех странах Европы введены строгие ограничения на весенний манер. Некоторые государства перешли к политике «локдауна». Впрочем, карантин не всегда помогает, а в последнее время он всячески злит местных жителей, заставляя их выходить на улицы и фактически объявлять войну собственной власти.

Мировые новости и так известны. Ситуация тяжёлая, и в этом никто не усомнится. 2020 год действительно выдался сложный и даже страшный для всего человечества. Но многие эксперты считают, что на светлое будущее надеяться незачем. Скорее всего, борьба с «ковидом» затянется не только на следующий год, но и на целое десятилетие. Совсем недавно глава продовольственной программы ООН предупредил весь мир о надвигающемся гуманитарном кризисе, который закончится очень плохо в неблагополучных странах. Борьба с коронавирусом серьёзно ударила по финансовой составляющей всего человечества. Особенно тяжко это сказалось на бедных странах с преобладающим уровнем олигархической власти. Олигархия получила все средства защиты, а население оказалось брошенным на произвол.

Коронавирус жестоко ударил не только по всему человечеству, но и по 21-му веку в целом. Он резко остановил всё развитие нашей цивилизации. Вирус серьёзно пошатнул и политическую обстановку во многих странах, привёл к расколу среди людей, разделил общество на сторонников карантина и его противников. Людская цивилизация действительно столкнулась с тяжелейшим кризисом в истории. Если рассматривать пессимистичный вариант разрешения обстановки, то в ближайшее время не стоит даже думать о каких-нибудь колонизациях других миров или новых технологических скачках. На всё это просто может не хватить финансовых средств, да и возможностей в целом. 21-й век рискует остановиться на том, что мы имеем сейчас, и не продвинуться далее до тех пор, пока коронавирус не будет искоренён окончательно.

Раньше многие фантасты вовсю работали над произведениями про 2030 и 2040-е годы, и в этом времени, по их мнению, уже везде есть колонии среди звёзд, а по улицам гигантских мегаполисов Земли маршируют всевозможные роботы. Всего этого может спокойно не случиться, а ситуация – вполне вероятно усугубится, ввергая человечество в ещё более худшее предапокалиптическое измерение, в котором действуют лишь одни законы выживания. Но всё же есть довольно-таки немаленькая надежда на избавление от злополучной «короны» и на могущество мировой медицины, которая, кстати говоря, совсем не стоит на месте, а только двигается вперёд.